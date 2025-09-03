Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Stefano Domenicali: "Hamilton deve essere la luce della Ferrari". Poi svela tutte le novità del 2026

Il capo della Formula 1 guarda al futuro: "Tutti vogliono le Sprint, finiranno in ogni GP. L’Africa tornerà nel giro col Ruanda, per Antonelli una grande carriera"
Stefano Domenicali: "Hamilton deve essere la luce della Ferrari". Poi svela tutte le novità del 2026© Getty Images
Fulvio Solms
1 min

C'è un tipo per il quale il 2026 è il passato: si chiama Stefano Domenicali. Il capo della Formula 1 declina i programmi al futuro anteriore: sono partiti i primi contratti decennali con circuiti e sponsor, e Miami è in calendario addirittura fino al 2041. Eppure il 2026 rimane un ircocervo da interpretare per tutti, anche per lui, tra motori ibridi 50-50, benzine sostenibili, ali mobili e dunque aerodinamica variabile a scelta d

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte