Mekies esclusivo: "La Red Bull rimetterà le ali e Verstappen resterà con noi"

MONZA - Barba e pizzetto mefistofelici, capelli pettinati con l’alta tensione ma occhi buoni, 48 anni, sguardo amabile: qual è il vero Laurent Mekies? Meno di due mesi fa la Red Bull lo ha chiamato dalla squadra junior, la Racing Bulls di Faenza, per affidargli il macigno dell’eredità di Christian Horner