Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mekies esclusivo: "La Red Bull rimetterà le ali e Verstappen resterà con noi"

L'ex ferrarista, che ha ereditato il comando da Horner, si confessa: "A Maranello ho imparato tanto"
Fulvio Solms
1 min

MONZA - Barba e pizzetto mefistofelici, capelli pettinati con l’alta tensione ma occhi buoni, 48 anni, sguardo amabile: qual è il vero Laurent Mekies? Meno di due mesi fa la Red Bull lo ha chiamato dalla squadra junior, la Racing Bulls di Faenza, per affidargli il macigno dell’eredità di Christian Horner

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte