Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

F1, il ministro Zangrillo a Monza con il figlio Francesco

La foto sui social del ministro per la Pubblica amministrazione insieme al figlio: "È sempre uno spettacolo e un’emozione"
F1, il ministro Zangrillo a Monza con il figlio Francesco
1 min

Tra i tanti ospiti del Gran Premio d'Italia, sull'iconico circuito di Monza, c'è anche Paolo Zangrillo, il ministro per la Pubblica amministrazione. Il ministro, insieme al figlio Francesco, ha condiviso una foto sui social direttamente dalla Pit Lane dell'Autodromo.

Gp Italia, presente Zangrillo con il figlio

"È sempre uno spettacolo e un’emozione personale tornare al Gp di Monza. Questa è la città dove ho abitato per anni, al ristorante dell’autodromo lavoravo come cameriere quando studiavo al Liceo scientifico Paolo Frisi. Sono ricordi che porterò sempre nel mio cuore. Che bello riviverli insieme a mio figlio Francesco, oggi alle prove del Gran Premio".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Pole VerstappenLeclerc secondo nelle FP3