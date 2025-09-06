F1, il ministro Zangrillo a Monza con il figlio Francesco

Gp Italia, presente Zangrillo con il figlio

"È sempre uno spettacolo e un’emozione personale tornare al Gp di Monza. Questa è la città dove ho abitato per anni, al ristorante dell’autodromo lavoravo come cameriere quando studiavo al Liceo scientifico Paolo Frisi. Sono ricordi che porterò sempre nel mio cuore. Che bello riviverli insieme a mio figlio Francesco, oggi alle prove del Gran Premio".