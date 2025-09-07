F1, Gran Premio di Monza: orario e dove vederlo in tv e streaming

MONZA - Tutto pronto per il Gp di Monza, sedicesima prova del Mondiale di F1. L'olandese Max Verstappen partirà dalla pole position, accanto a lui ci sarà Lando Norris. Seconda fila per la McLaren del campione del mondo in carica Oscar Piastri e per la Ferrari di Charles Leclerc. L'altro ferrarista Lewis Hamilton - pur avendo ottenuto il quinto tempo in prova - dovrà partire dalla decima posizione per scontare la penalità subita al termine del Gp d'Olanda.