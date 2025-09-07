F1, Gran Premio di Monza: orario e dove vederlo in tv e streaming

© Getty Images
MONZA - Tutto pronto per il Gp di Monza, sedicesima prova del Mondiale di F1. L'olandese Max Verstappen partirà dalla pole position, accanto a lui ci sarà Lando Norris. Seconda fila per la McLaren del campione del mondo in carica Oscar Piastri e per la Ferrari di Charles Leclerc. L'altro ferrarista Lewis Hamilton - pur avendo ottenuto il quinto tempo in prova - dovrà partire dalla decima posizione per scontare la penalità subita al termine del Gp d'Olanda.
Gp di Monza, l'orario della gara
Il Gp di Monza, sdicesima prova del Mondiale di F1, avrà inizio alle ore 15.00
Gp di Monza, dove vederlo in tv e streaming
Il Gran Premio di Monza verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, e in chiaro su TV8. La gara potrà essere seguita in streaming su Sky Go e NOW.