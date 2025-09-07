Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

F1, Gran Premio di Monza: orario e dove vederlo in tv e streaming

L'olandese Max Verstappen in pole position, Leclerc è quarto, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton parte dalla decima posizione
F1, Gran Premio di Monza: orario e dove vederlo in tv e streaming© Getty Images
1 min

MONZA - Tutto pronto per il Gp di Monza, sedicesima prova del Mondiale di F1. L'olandese Max Verstappen partirà dalla pole position, accanto a lui ci sarà Lando Norris. Seconda fila per la McLaren del campione del mondo in carica Oscar Piastri e per la Ferrari di Charles Leclerc. L'altro ferrarista Lewis Hamilton - pur avendo ottenuto il quinto tempo in prova - dovrà partire dalla decima posizione per scontare la penalità subita al termine del Gp d'Olanda. 

Gp di Monza, l'orario della gara 

Il Gp di Monza, sdicesima prova del Mondiale di F1, avrà inizio alle ore 15.00

Gp di Monza, dove vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di Monza verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1, e in chiaro su TV8. La gara potrà essere seguita in streaming su Sky Go e NOW. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

F1, Verstappen in pole a MonzaF1, Hamilton penalizzato dopo Gp Olanda