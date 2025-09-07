Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Norris furioso con Verstappen, scintille a Monza: "Cosa sta facendo quell'idiota..."

Il britannico della McLaren si è sfogato con il suo team via radio per una manovra dell'olandese della Red Bull, che ha poi vinto il Gp d'Italia: cos'è successo
2 min

MONZA - Scintille al via del Gp d'Italia di Formula 1 a Monza, con Max Verstappen e Lando Norris al centro di una polemica poi rientrata. A scatenarla è stata l'olandese della Red Bull, scattato dalla pole ma autore di una partenza non perfetta e così affiancato subito da Norris, partito invece dalla seconda piazza.

F1, Gp d'Italia: scintille tra Verstappen e Norris

Per conservare il comando della corsa Verstappen ha allora tagliato la prima chicane, suscitando l'ira del britannico della McLaren che si è sfogato via radio con il suo team: "Cosa sta facendo questo idiota? Dai... Prima mi manda nell'erba e poi taglia la curva". Una mossa non consentita dal regolamento, tanto che l'episodio era finito subito sotto investigazione e il campione del mondo (su richiesta della sua squadra) ha restituito la posizione a Norris nel secondo giro, riuscendo comunque a risuperarlo in seguito per poi andare a vincere il gran premio proprio davanti al britannico.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Verstappen trionfa a MonzaL'intervista esclusiva a Mekies