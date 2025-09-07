Norris furioso con Verstappen, scintille a Monza: "Cosa sta facendo quell'idiota..."

MONZA - Scintille al via del Gp d'Italia di Formula 1 a Monza, con Max Verstappen e Lando Norris al centro di una polemica poi rientrata . A scatenarla è stata l'olandese della Red Bull, s cattato dalla pole ma autore di una partenza non perfetta e così affiancato subito da Norris, partito invece dalla seconda piazza.

F1, Gp d'Italia: scintille tra Verstappen e Norris

Per conservare il comando della corsa Verstappen ha allora tagliato la prima chicane, suscitando l'ira del britannico della McLaren che si è sfogato via radio con il suo team: " Cosa sta facendo questo idiota? Dai... Prima mi manda nell'erba e poi taglia la curva". Una mossa non consentita dal regolamento, tanto che l'episodio era finito subito sotto investigazione e il campione del mondo (su richiesta della sua squadra) ha restituito la posizione a Norris nel secondo giro, riuscendo comunque a risuperarlo in seguito per poi andare a vincere il gran premio proprio davanti al britannico.