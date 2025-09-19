Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Ferrari in cerca di scossa a Baku. E quante pole per Leclerc in Azerbaigian 

Sempre primo in qualifica negli ultimi quattro anni, ma poi senza mai vincere
La Ferrari in cerca di scossa a Baku. E quante pole per Leclerc in Azerbaigian © Getty Images
Roale
1 min

Se Charles Leclerc, nonostante la stagione, ci spera ancora nella vittoria nel weekend di Baku, quando senti parlare Lewis Hamilton, ci si rende conto di trovarsi davanti a un pilota, almeno per quest’anno, completamente rassegnato. “Un successo mi sembra inverosimile”, le parole dell’inglese. Indubbiamente il favorito resta Oscar Piastri che a Baku ha vinto lo scorso anno. A Monza, però, è stato battuto da Lando Norris solo dopo un ordine di scuderia, ma

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte