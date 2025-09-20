F1, qualifiche del Gp Azerbaigian: orario e come vederle in tv e streaming

Dopo la doppietta Ferrari a sorpresa nelle seconde prove libere, la F1 torna in pista oggi (sabato 20 settembre) sul circuito cittadino di Baku, dove si disputerà il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il programma della giornata vede la terza sessione di prove libere e poi le qualifiche, che stabiliranno la griglia di partenza. Dopo gli ottimi tempi fatti registrare ieri, Hamilton e Leclerc promettono battaglia alle McLaren di Norris e Piastri e a Max Verstappen sulla sua Red Bull.