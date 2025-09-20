F1, qualifiche del Gp Azerbaigian: orario e come vederle in tv e streaming

Dopo la doppietta Ferrari a sorpresa nelle seconde prove libere, la F1 torna in pista oggi (sabato 20 settembre) sul circuito cittadino di Baku, dove si disputerà il Gran Premio dell'Azerbaigian. Il programma della giornata vede la terza sessione di prove libere e poi le qualifiche, che stabiliranno la griglia di partenza. Dopo gli ottimi tempi fatti registrare ieri, Hamilton e Leclerc promettono battaglia alle McLaren di Norris e Piastri e a Max Verstappen sulla sua Red Bull.
Gp Azerbaigian, l'orario delle qualifiche
La terza sessione di prove libere inizierà in mattinata, alle ore 10:30. Nel pomeriggio sarà il momento delle qualifiche, che scatteranno alle ore 14 e dureranno un'ora.
Qualifiche Baku, come vederle in diretta
Le qualifiche sul circuito cittadino di Baku saranno visibili in diretta tv su Sky Sport F1, anche in chiaro su TV8, mentre saranno disponibili in diretta streaming su Sky Go e NOW.