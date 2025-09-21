F1, Gp d'Azerbaigian: orario e dove seguire la gara delle Ferrari in diretta tv e in streaming

F1 a Baku, quando si corre: l'orario della gara

A partire in pole position oggi (21 settembre, con il via alla gara fissato per le ore 13 italiane) ci sarà Max Verstappen, con la sua sua Red Bull pronto a scattare dalla prima fila insieme alla Williams dell'ex ferrarista Carlos Sainz mentre in seconda ci sono la Mecedes Kimi Antonelli e la Racing Bulls di Liam Lawson. Più indietro in griglia di partenza invece le due Ferrari: 10° Charles Leclerc e 12° Lewis Hamilton.

Gp d'Azerbaigian: dove seguirlo in tv e in streaming

Il Gp d'Azerbaigian, in programma oggi sul circuito cittadino di Baku, potrà essere seguito in diretta tv su Sky F1 e Sky Sport (per gli abbinati) ma anche in streaming su Sky Go e su NOW. La gara sarà poi visibile in chiaro in differita su TV8 (alle ore 16), mentre una diretta testuale sarà disponibile sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.