Il Gran Premio dell'Azerbaigian, sull'affascinante e complicato circuito cittadino di Baku, viene dominato da Max Verstappen. La 17ª tappa del Mondiale di Formula Uno va all'olandese dopo una prova incredibile. Secondo George Russell dopo la strategia della Mercedes, a chiudere il podio uno straordinario Carlos Sainz sulla Williams. Mentre la Ferrari, che lo aveva scaricato, chiude un weekend deludente: Hamilton ottavo, Leclerc nono. Malissimo anche le McLaren, con Norris settimo e Piastri fuori al primo giro. Segui la gara in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
14:44
Che festa nel parco chiuso!
Verstappen esulta con la Red Bull, Sainz si lancia sui meccanici Williams mentre suonano le note di "Smooth Operator". A festeggiare anche un acciaccato Russell, reduce da un problema respiratorio.
14:42
Sainz scoppia di gioia: "Smooth Operation"
Tutta la gioia di Carlos Sainz nel Team Radio post-gara: "Vamoooos! È stata una 'Smooth Operation' con la Williams e non sarà l'ultima".
14:38
+++ Trionfo Verstappen! Grande Sainz sul podio, delusione Ferrari +++
È finita: Max Verstappen vince il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku! Secondo George Russell dopo la grande strategia della Mercedes, terzo uno straordinario Carlos Sainz sulla Williams. Quarto Kimi Antonelli dopo una grande gara, poi Lawson, Tsunoda e il rammarico di Lando Norris, che non sfrutta lo zero del compagno e rivale Piastri. Delusione Ferrari: Hamilton 8°, Leclerc 9°. Chiude la top ten Hadjar.
14:36
Inizia l'ultimo giro
Ci siamo, è l'ultimo giro del Gran Premio di Baku. Verstappen vola, poi Russell, Sainz, Antonelli, Lawson, Tsunoda, Norris, Hamilton e Leclerc.
14:29
Hamilton ci prova: raggiunge il gruppo Norris, Tsunoda e Lawson
Si compatta il gruppo Norris, Tsunoda e Lawson, a cui si aggiunge da dietro Hamilton che ora ha DRS sull'inglese della McLaren.
14:27
Sainz straordinario: vuole il podio
Mancano cinque giri alla fine con Carlos Sainz che potrebbe riportare sul podio la Williams. Una grande gioia per lo spagnolo, mentre la Ferrari che lo ha scaricato si trova solo all'ottavo-nono posto.
14:25
Norris sfida Tsunoda
Tanta pressione su Norris, che deve recuperare punti su Piastri. L'inglese si avvicina sempre di più a Tsunoda in sesta posizione.
14:23
Hamilton passa Leclerc
Hamilton, su gomma gialla, si prende l'ottava posizione di Leclerc, che non oppone resistenza.
14:21
Antonelli non molla: vuole il podio
Verstappen e Russell si avviano verso la fine della gara con largo vantaggio. Dietro Sainz è terzo, ma c'è Antonelli vicino che non vuole mollare: vuole il podio, il secondo della stagione.
14:20
Norris passa Leclerc senza problemi
Leclerc scala in ottava posizione, Norris lo passa senza problemi. Notte fonda in casa Ferrari.
14:19
Pit-stop Verstappen che resta davanti
Si ferma anche Verstappen per montare la media e rientra comunque davanti a tutti. Siamo al giro 41/51 e l'olandese conserva tantissimo vantaggio su Russell.
14:18
Russell si ferma e rientra in seconda posizione
Pit-stop perfetto della Mercedes: Russell rientra in seconda posizione ed esce comunque in seconda posizione, davanti a Sainz.
14:17
Lawson rabbioso, passa subito Tsunoda!
Sorpasso aggressivo di Lawson, che supera Tsunoda subito alla prima curva dopo il pit-stop. Lawson quinto, Tsunoda sesto, Leclerc settimo.
14:16
Si ferma Tsunoda, è davanti a Leclerc
Tsunoda si ferma e rientra davanti a Lawson e Leclerc in quinta posizione.
14:15
Pit-stop Norris che rientra dietro a Leclerc
Problemi per Norris, pit-stop lungo e perde la posizione su Leclerc. L'inglese rientra in ottava posizione, Leclerc è settimo.
14:13
Hamilton rientra ed esce in 9ª posizione
Al giro 37 rientra Hamilton per montare gomma media. L'inglese rientra in nona posizione, alle spalle di Leclerc.
14:09
Hamilton "accarezza" il muro
Sta rischiando tantissimo Hamilton, che sfiora il muro in curva-15. Al momento è quinto ma deve ancora fermarsi.
14:06
Tsunoda a rischio, deve spingere
"Spingi di più", il team radio RedBull per Tsunoda con Norris che si sta avvicinando.
14:02
Attesa per i pit-stop dei cinque davanti
Devono ancora fermarsi i primi cinque piloti al momento: Verstappen, Russell, Tsunoda, Norris e Hamilton. Siamo al giro 31/51.
14:01
Hadjar rientra ai box, Antonelli è settimo
Antonelli mette pressione ad Hadjar, che per evitare il sorpasso rientra direttamente ai box. Ora Antonelli è settimo dietro a Sainz, gara fantastica del pilota azzurro.
13:59
Leclerc fatica contro Lawson
La gara di Leclerc sta tristemente diventando anonima: non riesce a riprendere Lawson ed è fermo in decima posizione. Hamilton è quinto ma dovrà fermarsi: potrebbe chiudersi un altro weekend deludente per la Ferrari.
13:57
Sainz rientra, si difende da Russell
Rientra Sainz, che esce con gomma dura e in settima posizione. Russell momentaneamente secondo, ma dovrà fermarsi.
13:54
Antonelli passa anche Bortoleto
Scatenato il giovane pilota italiano, che passa anche Bortoleto e aspetta solo i pit-stop dei piloti davanti.
13:52
Leclerc insegue Lawson
Leclerc, in 11ª posizione, insegue Lawson. Sta spingendo aspettando il pit-stop di Tsunoda davanti.
13:49
Verstappen intanto domina
Davanti Verstappne domina questo Gran Premio, a più di 7 secondi di vantaggio da Sainz.
13:46
Antonelli passa! È davanti a Lawson
Un Antonelli paziente dopo gli errori in Olanda: aspetta un giro e poi sfrutta il rettilineo per passare Lawson. Ora è virtualmente sul podio, quando i piloti davanti lui si fermeranno.
13:45
Lawson rientra, Antonelli è di nuovo dietro
Lawson e la Racing Bulls rispondono ad Antonelli. Pit-stop lungo ma rientra davanti ad Antonelli, che è attaccato.
13:43
Rientra Leclerc! Proverà l'undercut
Leclerc dentro per il pit-stop: gomma dura e rientra in 12ª posizione dietro ad Antonelli. Tenterà un unico stint per fare un undercut.
13:41
Pit-stop Antonelli, rientra in 12ª posizione
Si ferma molto presto Antonelli, al 19° giro, rientrando con la gomma dura e in 12ª posizione. Strada libera per Russell per attaccare Lawson.
13:39
Quanti rischi in pista, Hamilton sfiora il muro
Hamilton rischia tantissimo con un bloccaggio, sfiorando il muro. Poi Albon e Colapinto si toccano, testacoda dell'argentino che però riparte.
13:38
Attenzione ad Ocon: può essere una sorpresa
Ocon si è fermato durante la Safety Car, cambiando la media con la gomma dura. Potenzialmente, non deve più fermarsi: può essere un grande vantaggio nel finale della gara.
13:37
Russell vuole passare Antonelli
Team radio di Russell: "Ho il vantaggio gomma su Lawson". L'inglese vuole che Antonelli lo lasci passare.
13:35
Russell molto vicino ad Antonelli
Russell si avvicina nuovamente ad Antonelli: sarà di nuovo lotta tra i due piloti Mercedes.
13:31
Fase equilibrata della gara, siamo al 13° giro
Tredicesimo giro in pista, fase più equilibrata con i piloti staccati gli uni dagli altri. Verstappen davanti Sainz con 3.3 secondi di vantaggio, Lawson terzo ma Antonelli è vicino, poi Russell e Tsunoda con Leclerc che non riesce ad avvicinarsi al giapponese.
13:25
Russell sorpassa Tsunoda
Niente da fare per il giapponese, Russell lo sorpassa e si prende la quinta posizione. Ora dietro Tsunoda c'è Leclerc.
13:23
Tsunoda durissimo su Russell
Tsunoda chiude la porta a Russell in frenata: il giapponese difende con le unghie questo quinto posto.
13:21
Hamilton sorpassa Hadjar, Norris contro Leclerc
Hamilton passa Hadjar in nona posizione, davanti è bagarre Norris-Leclerc: l'inglese rivuole la posizione ed è molto aggressivo.
13:20
Giro veloce di Antonelli, rabbia Russell
Il sorpasso di Tsunoda su Russell è stato causato da un contatto sfiorato tra i due compagni di squadra, Antonelli e l'inglese vicinissimi in curva-1. Intanto il giovane italiano si prende il giro veloce in quarta posizione.
13:17
Leclerc sorpassa Hadjar!
Giro di ripartenza pazzesco di Leclerc, che passa anche Hadjar e si prende la settima posizione. Due sorpassi in un giro per il monegasco.
13:16
Leclerc sorpassa Norris!
Troppa pressione su Norris, che non può sbagliare. Leclerc ne approfitta e passa in curva-1, ora è ottavo. Davanti ripartenza perfetta di Verstappen, mentre Tsunoda passa Russell.
13:14
Rientra la Safety Car, si riparte!
La Safety Car rientra al termine del quarto giro: riparte il Gran Premio di Baku.
13:11
Baku, tutta la pressione su Norris
Lo zero di Piastri mette tanta pressione su Norris, che potrà recuperare punti in classifica. Al momento è ottavo.
13:10
In partenza grande duello Hamilton-Alonso
La regia internazionale si è persa il grande duello Hamilton-Alonso in avvio, con l'inglese che è riuscito a chiudere subito il sorpasso.
13:09
Verstappen davanti, poi Sainz e Lawson
Queste le posizioni bloccate durante la Safety Car: Verstappen, Sainz, Lawson, Antonelli, Russell, Tsunoda, Hadjar, Norris, Leclerc e Hamilton a chiudere la top ten.
13:07
Safety Car in pista
Piastri a muro poche curve dopo dove aveva sbagliato ieri, due errori pesantissimi per il leader del Mondiale che chiude con uno zero pesantissimo. Safety Car ora in pista per rimuovere la sua McLaren e riparare la barriera.
13:06
Colpo di scena: Piastri a muro!
Il leader del Mondiale va di nuovo a muro: fuori Oscar Piastri! Colpo di scena incredibile per la gara e per la classifica piloti. L'australiano aveva commesso anche un jump-start in partenza.
13:05
+++ Si parte! Verstappen si difende su Sainz +++
Si spengono i semafori, inizia il Gran Premio di Azerbaigian. Verstappen difende subito Sainz in curva 1.
13:01
Inizia il giro di formazione
Formation Lap, ci siamo ormai per la partenza.
13:00
La scelta delle gomme: Leclerc sulla media
Metà della griglia sceglie di partire con la gomma dura, compreso Verstappen e la Ferrari di Hamilton. Medie usate per Leclerc, Sainz, Lawson, Antonelli, Hadjar, e Stroll, medie nuove per Norris, Piastri, Colapinto e Albon.
12:56
Baku, poche possibilità di pioggia
Le previsioni parlano di un 10% di possibilità di pioggia nelle prossime due ore. Probabilmente non pioverà, ma attenzione alla sorpresa che potrebbe sconvolgere tutti i piani.
12:52
Sainz si riscatta: partirà dietro Verstappen
Dopo tante difficoltà, Carlos Sainz riporta la Williams in prima fila. Lo spagnolo parte secondo alle spalle di Verstappen, battendo per la prima volta Albon in qualifica.
12:51
Gp Baku, sarà una gara con una sola sosta
Le statistiche Pirelli indicano come sarà necessario fare una sola sosta, con la media che potrebbe essere in grado di fare uno stint lungo. Ma attenzione alla pioggia: ci sono nuvoloni sul circuito.
12:50
Lawson batte Tsunoda: l'ironica situazione in casa Red Bull
Yuki Tsunoda segna la sua miglior qualifica in sesta posizione con la Red Bull. Ma in terza c'è Liam Lawson sulla Racing Bulls, che ha iniziato la stagione in Red Bull ed è stato sostituito dopo solo tre gare proprio dal giapponese. Il destino è beffardo: il secondo pilota resta un grande problema per il team Red Bull.
12:45
Cresce l'attesa, manca solo un quarto d'ora al via
Solo quindici minuti al via del Gran Premio dell'Azerbaigian sul circuito cittadino di Baku.
12:44
Mondiale costruttori, completo dominio McLaren
Il Mondiale costruttori è ormai una formalità per McLaren, che sta completamente dominando e aspetta solo la matematica per festeggiare.
12:41
Problemi per Hadjar: meccanici in pista
Problemi tecnici sulla Racing Bulls di Hadjar, che partirà in ottava posizione. Tanti meccanici in pista per cercare di risolvere a soli 20 minuti dalla partenza.
12:39
Ferrari, la rimonta è possibile: l'esempio di Ricciardo
Lo ha detto anche Leclerc: "Proverò a fare come Ricciardo nel 2017". L'australiano ha dato l'esempio per una grande rimonta, partendo decimo sulla sua Red Bull e chiudendo con una vittoria dopo una gara pazza su questo circuito cittadino. Forse un segno del destino, è la stessa posizione di partenza di Leclerc.
12:37
Ferrari, il focus su Hamilton
12:36
Ferrari, il focus su Leclerc
12:33
Baku, tanti errori nelle qualifiche di ieri
Quando ha iniziato leggermente a piovere, sono stati tantissimi gli errori in pista. Leclerc è andato a muro in curva-15, Piastri in curva-3. Sempre in curva-15, Norris ha picchiato il muro rovinando il suo giro veloce. A muro anche Bearman in Q2 e Albon, Hulkenberg e Colapinto in Q1.
12:30
Sorpresa Antonelli: partirà in quarta posizione
Attenzione anche a Kimi Antonelli, che dopo alcune sessioni di qualifica e Gran Premi deludenti ha chiuso ieri con un'ottima quarta posizione davanti al compagno di squadra George Russell. Antonelli partirà poco distante da Verstappen, con la possibilità di fare una grande gara.
12:26
Mondiale piloti, la classifica completa
12:25
Mondiale F1, Norris sfida Piastri. Ma attenzione a Verstappen
Riparte la lotta per il Mondiale piloti, con Oscar Piastri in testa a quota 324 punti a 31 punti di vantaggio su Lando Norris (293). Molto più lontano Max Verstappen (230), ma le grandi prestazione dell'olandese e gli errori della McLaren negli ultimi Gran Premi lasciano comunque uno spiraglio per le sue ambizioni.
12:22
Circuito di Baku, informazioni e statistiche
12:21
Qualifiche caos: quante sorprese nei primi dieci!
La Q3 è stata fortmemente condizionata dalla pioggia, dagli errori e dagli incidenti di Leclerc e Piastri (10° e 9° in griglia). Davanti c'è Verstappen, ma dietro di lui a sorpresa ci sono Sainz, Lawson e Antonelli. Seguono Russell, Tsunoda e sorprendentemente Norris, che non sfrutta l'errore del compagno, davanti ad Hadjar.
12:19
Leclerc amareggiato: "Errore mio, sarà molto difficile ora"
Umore nero anche per l'altro ferrarista Charles Leclerc, andato a muro in Q3: "La pioggia non può essere una scusa, sicuramente è stato un errore mio. Abbiamo fatto una fatica incredibile con la gomma media. Ieri l’abbiamo provata con le due macchine e sembrava che Lewis ne avesse un po’ di più. Se guardiamo anche il giro prima del mio errore ero a 7-8 decimi da quelli davanti, e stavo spingendo molto. Quello sicuramente non ha aiutato e non siamo riusciti a trovare un modo per accenderla nel modo giusto. La soft alla fine forse ci dava qualcosa in più con queste temperature. Rimonta? Quello che ho in mente è quello di ripetere quello che ha fatto Ricciardo nel 2017, ma sarà molto difficile e credo che le Red Bull e le McLaren abbiano di più questo weekend. Sicuramente Max (Verstappen) ha anche un vantaggio partendo davanti, quindi sarà molto difficile ripeterlo, ma ci proveremo“.
12:17
Hamilton non ci sta: "Il 12° posto non è colpa mia"
Polemiche e malumori dopo una qualifica deludente per Lewis Hamilton, che si discolpa e punta il dito contro la Ferrari: "Eravamo davvero in forma e io non ho commesso errori. Sono decisamente deluso, ma ci sono stati molti aspetti positivi. Essere dodicesimo è dura, ma non è colpa della mia guida. Semplicemente l’esecuzione doveva essere migliore. Il team mi ha fatto girare con le Medie nel primo run delle FP2, mentre Charles avrebbe dovuto usarle nel secondo run. Ma la squadra ha scelto di preservarle perché nessun altro le stava utilizzando. Le Medie erano molto più veloci, tre decimi o qualcosa del genere. So esattamente che errori sono stati commessi dietro le quinte, ci sono molti aspetti che possiamo migliorare internamente”.
12:15
Gp Baku, incubo Ferrari: Hamilton e Leclerc male in qualifica
Meno di un'ora al Gran Premio dell'Azerbaigian, con le Ferrari chiamate ad una grande rimonta per fare punti. Hamilton partirà solo 12°, tra polemiche e malumori, mentre dopo l'incidente in Q3 Leclerc scatterà dalla decima piazza.