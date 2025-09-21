Quando ha iniziato leggermente a piovere, sono stati tantissimi gli errori in pista. Leclerc è andato a muro in curva-15, Piastri in curva-3. Sempre in curva-15, Norris ha picchiato il muro rovinando il suo giro veloce. A muro anche Bearman in Q2 e Albon, Hulkenberg e Colapinto in Q1.

12:21

Qualifiche caos: quante sorprese nei primi dieci!

La Q3 è stata fortmemente condizionata dalla pioggia, dagli errori e dagli incidenti di Leclerc e Piastri (10° e 9° in griglia). Davanti c'è Verstappen, ma dietro di lui a sorpresa ci sono Sainz, Lawson e Antonelli. Seguono Russell, Tsunoda e sorprendentemente Norris, che non sfrutta l'errore del compagno, davanti ad Hadjar.

12:19

Leclerc amareggiato: "Errore mio, sarà molto difficile ora"

Umore nero anche per l'altro ferrarista Charles Leclerc, andato a muro in Q3: "La pioggia non può essere una scusa, sicuramente è stato un errore mio. Abbiamo fatto una fatica incredibile con la gomma media. Ieri l’abbiamo provata con le due macchine e sembrava che Lewis ne avesse un po’ di più. Se guardiamo anche il giro prima del mio errore ero a 7-8 decimi da quelli davanti, e stavo spingendo molto. Quello sicuramente non ha aiutato e non siamo riusciti a trovare un modo per accenderla nel modo giusto. La soft alla fine forse ci dava qualcosa in più con queste temperature. Rimonta? Quello che ho in mente è quello di ripetere quello che ha fatto Ricciardo nel 2017, ma sarà molto difficile e credo che le Red Bull e le McLaren abbiano di più questo weekend. Sicuramente Max (Verstappen) ha anche un vantaggio partendo davanti, quindi sarà molto difficile ripeterlo, ma ci proveremo“.

12:17

Hamilton non ci sta: "Il 12° posto non è colpa mia"

Polemiche e malumori dopo una qualifica deludente per Lewis Hamilton, che si discolpa e punta il dito contro la Ferrari: "Eravamo davvero in forma e io non ho commesso errori. Sono decisamente deluso, ma ci sono stati molti aspetti positivi. Essere dodicesimo è dura, ma non è colpa della mia guida. Semplicemente l’esecuzione doveva essere migliore. Il team mi ha fatto girare con le Medie nel primo run delle FP2, mentre Charles avrebbe dovuto usarle nel secondo run. Ma la squadra ha scelto di preservarle perché nessun altro le stava utilizzando. Le Medie erano molto più veloci, tre decimi o qualcosa del genere. So esattamente che errori sono stati commessi dietro le quinte, ci sono molti aspetti che possiamo migliorare internamente”.

12:15

Gp Baku, incubo Ferrari: Hamilton e Leclerc male in qualifica

Meno di un'ora al Gran Premio dell'Azerbaigian, con le Ferrari chiamate ad una grande rimonta per fare punti. Hamilton partirà solo 12°, tra polemiche e malumori, mentre dopo l'incidente in Q3 Leclerc scatterà dalla decima piazza.

Baku - Azerbaigian