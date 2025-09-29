Morto il cane di Hamilton, la storia di Roscoe aveva commosso il mondo

Hamilton, il commovente messaggio social

Su Instagram, ha poi pubblicato un altro messaggio, condividendo alcune foto in compagnia di Roscoe: "Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un'anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso, e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. Anche se ho perso Coco, non ho mai dovuto affrontare il fatto di far addormentare un cane prima d'ora, anche se so che mia madre e molti amici più stretti l'hanno fatto. È una delle esperienze più dolorose e sento un legame profondo con chiunque abbia vissuto la perdita di un amato animale domestico. Anche se è stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della vita, amare così profondamente ed essere amati in cambio. Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno che avete dimostrato a Roscoe in questi anni. È stato così speciale testimoniare e sentire. È morto domenica sera 28 settembre tra le mie braccia".

Il messaggio della Ferrari

Anche la Scuderia di Maranello si stringe attorno al suo pilota. Sui social la Ferrari ha dedicato un bellissimo post a Roscoe, corredato da alcuni scatti che ritraggono il cagnolino insieme a Lewis: "Farai per sempre parte del nostro paddock. Riposa tranquillo, Roscoe". Oltre alla Rossa, non sono mancate le condoglianze della Formula 1. Su Instagram l'account ufficiale ha scritto: "I nostri pensieri sono con te, Lewis. Roscoe ha portato tanta gioia a chi lo ha conosciuto e farà sempre parte della nostra famiglia". Un dolce pensiero lo ha dedicato anche la Mercedes, il team che ha li ha visti crescere e giocare insieme in questi 13 anni: "I nostri pensieri sono con te, Lewis. Roscoe ha portato tanta gioia a chi lo ha conosciuto e farà sempre parte della nostra famiglia".