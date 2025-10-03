Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Caldo estremo a Singapore, condizioni folli per i piloti di F1: arriva l'aria condizionata e il giubbotto raffreddato

La FIA corre ai ripari viste le condizioni del prossimo Gran Premio: ecco tutte le novità e le nuove regole sui dispositivi, tra cui l'obbligo di portare una zavorra
Caldo estremo a Singapore, condizioni folli per i piloti di F1: arriva l'aria condizionata e il giubbotto raffreddato
3 min

Quello di Singapore sarà uno dei weekend più difficili del calendario di Formula Uno. Non solo per la difficoltà del tracciato, ma per le condizioni estreme che metteranno a durissima prova i piloti. Per domenica 5 ottobre, giorno della gara sul circuito cittadino, si prevedono 31 gradi e il 90 percento di umidità. Un vero e proprio problema per i piloti, con la FIA che è subito corsa ai ripari con dei nuovi dispositivi, pensati appositamente per combattere il caldo, e regole per l'occasione.

Caldo estremo a Singapore: i nuovi dispositivi della FIA

La principale novità è il giubbotto refrigerante, ideato dopo il Gran Premio del Qatar nel 2023 con i piloti distrutti dal caldo. Si tratta di una maglietta ignifuga con 48 metri di tubi che avvolgono il pilota e pompano un fluido raffreddante a 15 gradi, conservato in una parte frigorifera installata sulla monoposto. Pareri discordanti tra i piloti, tra chi ha apprezzato la nuova tecnologia e chi invece si è rifiutato di utilizzarla. Per questo motivo la FIA non costringerà i piloti a portare il giubbotto refrigerante, ma il sistema dovrà essere comunque installato su tutte le monoposto per non dare nessun vantaggio. Inoltre i piloti senza il giubotto dovranno portare una zavorra di mezzo chilo sulla monoposto. Inoltre, sempre su tutte le vetture, sarà presente un sistema di "aria condizionata".

Giubbotto refrigerante: la reazione dei piloti

Tra i piloti contrari al nuovo sistema c'è Lewis Hamilton, che si è rifiutato di utilizzarlo. Contrario anche Nico Hulkenberg, che ha però cambiato idea dopo le regole della FIA: "Se non lo indossiamo dobbiamo installare della zavorra in più, quindi tantovale utilizzarlo”. Entusiasta, invece, George Russell: "Ho notato subito l’effetto positivo. Credo che il mio corpo in pista fosse a circa 16 °C, il che è piuttosto piacevole quando si è in un abitacolo con una temperatura di oltre 50° C”. Scettico Ollie Bearman: "È una soluzione che sarà utile. Però potrebbe sciogliersi troppo velocemente in gara, e allora circolerebbe nel giubbino solo acqua calda che probabilmente ci scalderebbe di più rispetto al semplice fatto di non indossare il gilet”

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Verstappen vince a BakuMorto il cane di Hamilton