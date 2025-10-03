Hamilton e la battuta a Singapore: "Qualcuno ha sicuramente scor...". La reazione di Leclerc e Sainz

Hammer time a Singapore, non pista ma davanti ai tifosi della Ferrari e non solo. Lewis Hamilton si è scatenato con la sua simpatia prima del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Durate il classico momento d'incontro tra piloti e ammiratori del Circus, sul palco allestito nel paddock di Marina Bay, il 7 volte campione del mondo ha risposto a una domanda del pubblico pressoché innocua, che però ha scatenato un simpatico siparietto con Charles Leclerc e i piloti della Williams Carlos Sainz e Alexander Albon. "Qual è il momento peggiore per un pilota sulla monoposto nel bel mezzo di una gara? Sapete, quando l’aria passa sopra la macchina, viene risucchiata. L’aria si alza sopra l’abitacolo quindi, e a volte stai seguendo qualcuno e senti l’odore peggiore di sempre. E pensi: 'qualcuno davanti ha sicuramente scoreggiato!' Quindi sì, essere investiti dall’aria sporca della monoposto davanti, è la cosa peggiore in mezzo alla gara". Una risposta decisamente ironica, che non ha deluso i tifosi e nemmeno i colleghi presenti, che sono scoppiati a ridere senza nascondere il grandissimo imbarazzo per la sincerità di Sir Lewis.