Hamilton e la battuta a Singapore: "Qualcuno ha sicuramente scor...". La reazione di Leclerc e Sainz

Hammer time a Singapore, non pista ma davanti ai tifosi della Ferrari e non solo. Lewis Hamilton si è scatenato con la sua simpatia prima del GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Durate il classico momento d'incontro tra piloti e ammiratori del Circus, sul palco allestito nel paddock di Marina Bay, il 7 volte campione del mondo ha risposto a una domanda del pubblico pressoché innocua, che però ha scatenato un simpatico siparietto con Charles Leclerc e i piloti della Williams Carlos Sainz e Alexander Albon. "Qual è il momento peggiore per un pilota sulla monoposto nel bel mezzo di una gara? Sapete, quando l’aria passa sopra la macchina, viene risucchiata. L’aria si alza sopra l’abitacolo quindi, e a volte stai seguendo qualcuno e senti l’odore peggiore di sempre. E pensi: 'qualcuno davanti ha sicuramente scoreggiato!' Quindi sì, essere investiti dall’aria sporca della monoposto davanti, è la cosa peggiore in mezzo alla gara". Una risposta decisamente ironica, che non ha deluso i tifosi e nemmeno i colleghi presenti, che sono scoppiati a ridere senza nascondere il grandissimo imbarazzo per la sincerità di Sir Lewis.
Il precedente con Ricciardo sempre a Singapore
A quanto pare a Marina Bay si respira spesso "aria pesante". Nel 2017 infatti era stato l'allora pilota Mercedes Valtteri Bottas a rivelare, accanto al compagno di scuderia Hamilton, un episodio imbarazzante che riguardava Daniel Ricciardo (Red Bull). Il finlandese era stato costretto a scusarsi con i giornalisti perché non riusciva a rimanere serio nelle interviste post gara: "Cerco di resistere ora che questo amico accanto a me ha appena lanciato un aquilone" ovvero un modo di dire finlandese per edulcorare il fatto che qualcuno abbia avuto problemi di flatulenza). Tutto ciò indicando Ricciardo, che tra le risate si copriva il volto. Per chi fosse curioso di conoscere lo slang finlandese, la traduzione diretta in realtà avrebbe visto Bottas dire che Ricciardo "ha lanciato un aquilone".