Furia Leclerc a Singapore, il team radio dice tutto: “Ferrari, che weekend di m…”

Le avvisaglie del venerdì non erano state confortanti, ma il sabato ha certificato un altro week end di passione per la Ferrari , che anche a Singapore resterà, salvo sorprese, ancora una volta fuori dai giochi. Le qualifiche sono state un calvario per i piloti delle Rosse, che hanno manifestato senza mezzi termini la loro frustrazione. Con toni più british e disincantati quella espressa da Lewis Hamilton, rabbiosa quella istintivamente sgorgata da Leclerc, già nel team radio del Q3.

"Che weekend di m..."

Se Hamilton si è limitato a sottolineare "guardiamo quel che fanno gli altri...", Leclerc non ha digerito la situazione, percependo la sensazione di impotenza in pista e anticipando le sensazioni anche sulla gara di domenica: "Che weekend di m... incredibile, molto male". Questo il messaggio recapitato al muretto, rinforzato poi dalle dichiarazioni rese a Sky, nelle quali ha ripercorso le difficoltà incontrate: "Così diventa davvero tutto difficile. Nelle FP1 era andata tutto sommato bene, con una buona velocità, ma dopo le modifiche che abbiamo dovuto fare sono iniziate le difficoltà. Darsi delle spiegazioni per quello che accade è sempre possibile, ma non sono abbastanza buone, soprattutto se un team come la Mercedes, che dovrebbe soffrire le alte temperature, finisce in pole. Non ci sono scuse, ma non so cosa altro dire, la macchina era davvero difficile da guidare".