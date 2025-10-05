Furia Alonso contro Hamilton: "Non è sicuro, fa come vuole!". Cosa è successo

Hamilton perde i freni nel finale: cosa è successo

Finale rischioso per Hamilton, che arrivato a pochi decimi da Antonelli ha perso completamente i suoi freni, lo stesso problema lamentato da Leclerc. L'inglese è stato costretto ad andare lentissimo per i suoi ultimi due giri, rischiando il sorpasso di Alonso. Per restare davanti allo spagnolo l'inglese ha dovuto tagliare alcune curve, non potendo utilizzare i freni, riuscendo a difendere la settima posizione dall'assalto dello spagnolo. E per questo motivo Hamilton è stato chiamato dai commissari dopo la gara, ricevendo poi una penalità di 5 secondi che lo fa scalare in ottava posizione.

Furia Alonso: "Non ci posso credere, non è sicuro"

Alonso furioso contro l'inglese, con un team-radio infuocato: "Non ci posso credere ca**o, non ci posso credere, non ci posso credere! È sicuro guidare senza freni? Dovrei essere io settimo ca**o. Non puoi guidare come se fossi da solo in pista. Hamiltono ha avuto nessun rispetto per la bandiera rossa ieri, oggi ha guidato come se la pista fosse tutta per lui, non è sicuro. In passato hanno cercato persino di squalificarmi perché ero senza uno specchietto. E ora non hai freni e va tutto bene? Ne dubito”. Poi nel post-gara: "La FIA ha sempre tanta tolleranza nei suoi confronti".