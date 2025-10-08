Schumacher e il giorno del Mondiale: ora la Ferrari è sparita

Indelebile nella memoria come la prima puntura di spillo dell’alba negli occhi l’8 ottobre 2000 rimane, per fortuna e purtroppo, un evento d’attualità . Quella Ferrari c’è ancora, ma non c’è più: dovrebbe ispirare chi oggi porta avanti l’eredità, eppure vediamo come tutto sia diventato maledettamente complicato. Michael Schumacher c’è ancora, ma non c’è più: l’incidente sugli sci del 2013 lo ha condannato all’ergastolo e in isolamento, rinchiuso in un altrove della coscienza. Oggi più che mai: rispetto, affetto e dolore .

Ferrari, 25 anni fa il primo trionfo di Schumacher

Ma quel giorno di venticinque anni fa irradia ancora un senso di gioia, pertanto non va persa l’occasione di festeggiarlo. Il primo titolo mondiale di Michael Schumacher da ferrarista, per il Cavallino la fine della traversata di un deserto lungo ventuno anni (Jody Scheckter 1979). Sembrava un punto d’arrivo ed era lo sparo di una partenza. Nulla fu più come prima sul pianeta rosso e i quattro anni che seguirono, con titoli piloti a seguito di titoli costruttori a raffica già cominciati nel 1999: due serie che sarebbero proseguite fino a tutto il 2004.

Ferrari-Schumacher, una cosa sola

L’unicità di quel binomio - raramente rilevata in altre storie di sport - era costituita dalla totale compenetrazione tra pilota e squadra: Schumacher non correva semplicemente per la Ferrari ma era la Ferrari, così come la Scuderia era Michael Schumacher. La scintilla la vedevi in ogni elemento di quel gruppo, nell’autorevolezza di Jean Todt e del presidente Montezemolo, nell’inventiva di Ross Brawn e di Rory Byrne, nell’azione di Domenicali così come in ogni componente della Scuderia, in pista e in fabbrica. Suzuka, GP del Giappone, Sol Levante, alba in Italia: la levataccia più dolce per milioni di tifosi ipnotizzati davanti alla Tv, così come per quelli che avevano fatto notte bivaccando nel centro di Maranello, grati di poter soffrire davanti ai maxischermi.

Ferrari, la volta buona

Paura? Tanta, alla penultima gara del campionato contro quel demonio di Mika Hakkinen, tantissima ripensando all’esito disastroso del 1997 con sportellata a Jacques Villeneuve ed espulsione di Michael da tutte le scuole del regno (azzerati i punti in classifica), per non dire della gamba fratturata a Silverstone nel 1999. Ma c’era anche quella sensazione della volta buona tanto che all’arrivo, con Schumi davanti ad Hakkinen e ormai certo del titolo nonostante mancasse il GP della Malesia (lì sarebbero spuntate le parrucche rosse, altra pietra miliare nella storia ferrarista) la gente si abbracciava nelle strade, a Maranello e non solo. Campane a distesa, lambrusco all’ora del caffellatte salutarono la fine dei patimenti e dei dubbi, un ventennio con dentro tanto, anche la tragedia di Gilles (1982) e l’illusione vissuta con Alain Prost (1990). Oggi purtroppo, diciotto anni dopo l’ultimo titolo piloti (Kimi Raikkonen 2007), una nuova alba non è alle viste.

Quella Ferrari aveva tutto

Allora la Ferrari aveva tutto: un pilota leader, una macchina col muso puntato verso il futuro, uno squadrone e soprattutto radici profonde, una cultura che si nutriva del genio e delle intuizioni di Enzo Ferrari, pur scomparso dodici anni prima. Con la vittoria di Monza ingranò un’altra marcia e quattro successi nelle ultime quattro gare piegarono Mika Hakkinen e la McLaren, stretta emanazione della Mercedes che a quel tempo in Formula 1 forniva motori. Il giorno dopo, a Stoccarda, dipendenti italiani della Stella si sarebbero presentati al lavoro vestiti di rosso.

Ferrari, un terremoto a Suzuka

Lì a Suzuka l’alba dell’era Ferrari si era annunciata venerdì con i migliori tempi in prova di Schumi e poi un terremoto, nel senso proprio della scossa tellurica. Sabato Michael aveva sfilato la pole ad Hakkinen per nove millesimi, domenica non era scattato brillante e l’altro aveva preso il controllo della gara, poi un’intuizione strategica di Brawn - caricare più benzina al primo pit stop per allungare il secondo tratto di gara e rientrare in testa dopo la seconda sosta - aveva rimesso ordine sullo scaffale della storia. I tredici giri finali per arrivare al traguardo erano stati in apnea per l’intero pianeta ferrarista. Verstappen aveva spento tre candeline sulla torta appena otto giorni prima, Leclerc lo avrebbe fatto otto giorni dopo.