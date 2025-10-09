Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sainz bacchetta la regia della Formula 1: "Fanno vedere solo i vip e le nostre fidanzate"

Il pilota spagnolo della Williams contesta le scelte sulle immagini in diretta dei gran premi: "Non devono perdere di vista l'essenziale"
2 min

Partito in ultima posizione nel Gran Premio di Singapore dello scorso weekend, Carlos Sainz è stato protagonista di una spettacolare rimonta, che l'ha portato fino al decimo posto al traguardo, con dieci posizioni scalate e un punto conquistato nella classifica mondiale. La regia televisiva internazionale della gara però non ha mostrato la sequenza di sorpassi del pilota della Williams, che oggi è tornato a parlare proprio di questo: "Lo scorso fine settimana non hanno mostrato nessuno dei quattro o cinque sorpassi che ho fatto e non hanno neppure mostrato la rincorsa finale di Alonso ad Hamilton - le parole polemiche di Sainz al programma spagnolo El Partitazo de COPE - si sono persi molte cose. Non devono perdere di vista l’essenziale, per me esagerano a mostrare i vip e le fidanzate"

La polemica di Sainz

L'ex pilota della Ferrari spiega meglio il suo pensiero: "Sta diventando una sorta di tendenza quella di vedere in tv le reazioni delle nostre fidanzate e dei vip. Capisco che, se c’è un sorpasso o un momento di tensione in gara, la produzione voglia mostrare una reazione, specialmente se in passato ha funzionato. Ma dovrebbero farlo rispettando la gara e solo se vengono sempre mostrati i momenti salienti del gran premio".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Gp Singapore: trionfo di RussellHamilton: "Qualcuno ha sicuramente scor...".