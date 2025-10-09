Sainz bacchetta la regia della Formula 1: "Fanno vedere solo i vip e le nostre fidanzate"

Partito in ultima posizione nel Gran Premio di Singapore dello scorso weekend, Carlos Sainz è stato protagonista di una spettacolare rimonta, che l'ha portato fino al decimo posto al traguardo, con dieci posizioni scalate e un punto conquistato nella classifica mondiale. La regia televisiva internazionale della gara però non ha mostrato la sequenza di sorpassi del pilota della Williams, che oggi è tornato a parlare proprio di questo: "Lo scorso fine settimana non hanno mostrato nessuno dei quattro o cinque sorpassi che ho fatto e non hanno neppure mostrato la rincorsa finale di Alonso ad Hamilton - le parole polemiche di Sainz al programma spagnolo El Partitazo de COPE - si sono persi molte cose. Non devono perdere di vista l’essenziale, per me esagerano a mostrare i vip e le fidanzate".