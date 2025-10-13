Schumacher, l'ultima indiscrezione sullo stato di salute fa il giro del mondo: "Un segno positivo"

ROMA - Sono passati ormai 12 anni dal terribile incidente sugli sci che ne ha compromesso seriamente lo stato di salute e ancora oggi le condizioni di Michael Schumacher (mai più apparso in pubblico da quel giorno) restano ancora avvolte nel mistero, con la moglie Corinna a fare da custode alla sua privacy. Nelle ultime ore però ha fatto il giro del mondo l'indiscrezione rivelata da un giornalista francese , che ai microfoni di 'RTL' ha parlato di un "segno positivo".

Schumacher, l'ultima indiscrezione sullo stato di salute

"Non direi che sta bene, ma forse che sta migliorando un po' - ha affermato Stefan L'Hermitte, firma de 'L'Equipe' -, perché fondamentalmente non sappiamo nulla. L'unica vera notizia viene dalla sua famiglia e questo è sempre molto importante, perché le notizie che arrivano dalla sua famiglia sono quelle attendibili, mentre probabilmente non lo sono molto quelle che vengono dall'esterno". Il giornalista ha spiegato poi di riferirsi alla notizia del casco autografato qualche mese fa da Schumi, ex leggenda della Ferrari, per un evento di beneficenza: "Sua moglie gli teneva la mano? Non lo sappiamo esattamente, ma è la prima volta che abbiamo un segno positivo - ha chiosato L'Hermitte -. Quasi un segno di vita".