Gran Premio degli Stati Uniti, delusione Ferrari: a Verstappen la pole Sprint

Max Verstappen conquista la pole nella gara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, in corso di svolgimento ad Austin. Il campione del mondo ha portato la sua Red Bull davanti a tutti, superando Norris (secondo a 71 millesimi) e Piastri, che ha chiuso con quattro decimi di ritardi. Ottima la prova di Nico Hulkenberg, che con la sua Sauber ha chiuso con il quarto tempo, predendo Russel.

Hamilton e Leclerc lontani dai primi

Gli ex ferristi Alonso e Sainz hanno ottenuto il sesto e il settimo tempo. Male le due Ferrari: Lewis Hamilton si è piazzato in ottava posizione, con il suo compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiuso la top ten chiudendo decimo, dopo aver rischiato l’eliminazione in SQ1.