F1, Sprint Austin: trionfo Verstappen, Hamilton 4° batte Leclerc. Disastro McLaren

AUSTIN (STATI UNITI) - Una Sprint pazza ad Austin vede il trionfo di Max Verstappen , che approfitta nel miglior modo del disastro McLaren , con Piastri e Norris fuori dopo un incidente in curva 1. Russell e Sainz a podio, poi Lewis Hamilton quarto che approfitta di un errore di Charles Leclerc , sorpassandolo. Quarto e quinto posto per la Ferrari , dopo la grande delusione nelle qualifiche Sprint . Albon, Tsunoda e Antonelli chiudono la top 8, con Bearman penalizzato di dieci secondo dopo aver provato a difendere la posizione sul pilota italiano.

Disastro McLaren alla partenza: subito fuori

Partenza incredibile ad Austin, con un contatto in curva 1 tra le McLaren e Hulkenberg, con i due Papaya costretti a ritirarsi: è subito Safety Car. La colpa sembra essere di Oscar Piastri, che chiude la traiettoria ad Hulkenberg toccandolo, e poi finendo contro Lando Norris. Errore incredibile del leader del Mondiale, che si era concentrato esclusivamente sul sorpassare il suo compagno di squadra, senza accorgersi del pilota della Sauber (che riparte con danni alla monoposto) vicino a lui.

Trionfo Verstappen, Hamilton batte Leclerc

Si riparte al sesto giro con Verstappen, Russell e Sainz davanti a Leclerc e Hamilton in quarta e quinta posizione. L'olandese prova ad approfittare del disastro McLaren e cerca di scappare, ma l'inglese della Mercedes gli resta vicino, mentre Leclerc prova a mettersi all'inseguimento del suo ex compagno di squadra Sainz. All'8° giro Russell ci prova e stacca fortissimo su Verstappen, con entrambi i piloti che vanno fuori per evitare il contatto. Nel giro successivo invece si scatena la lotta Hamilton-Leclerc: il monegasco fa un errore gravissimo uscendo di pista, l'inglese recupera terreno e lo sorpassa subito per la quarta posizione. Evidenti problemi per Leclerc, che crolla e viene staccato dal compagno di squadra. Al sedicesimo giro ritorna la Safety Car dopo il contatto tra Ocon e Stroll, con le monoposto che rimangono in pista e richiedono troppo tempo per essere rimosse. La gara finisce così: Verstappen vince e approfitta al meglio del doppio ritiro McLaren. Russell e Sainz a chiudere il podio, poi Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione.