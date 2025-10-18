F1, qualifiche Austin: pole Verstappen, Leclerc terzo e Hamilton quinto

AUSTIN (STATI UNITI) - È ancora Max Verstappen a dominare il weekend ad Austin , prendendosi la pole position dopo la vittoria nella Sprint Race . L'olandese stacca tutti con il tempo di 1:32.510, con Norris secondo e poi un grande Charles Leclerc in terza posizione , con un buon tempo dopo le delusioni di ieri. Poi Russell e Lewis Hamilton quinto . Piastri, leader del Mondiale, in grandissima difficoltà: partirà sesto.

F1, Gp di Austin: la griglia di partenza

1. Verstappen ---- 2. Norris

3. Leclerc ---- 4. Russell

5. Hamilton ---- 6. Piastri

7. Antonelli ---- 8. Bearman

9. Sainz ---- 10. Alonso

11. Hulkenberg ---- 12. Lawson

13. Tsunoda ---- 14. Gasly

15. Colapinto ---- 16. Bortoleto

17. Ocon ---- 18. Stroll

19. Albon ---- 20. Hadjar

Q1 fermata dalla bandiera rossa, McLaren in difficoltà

Dura pochi minuti l'inizio della sessione, subito fermata dall'incidente di Hadjar che causa la bandiera rossa. Il pilota francese, furioso con sé stesso, perde il controllo della sua monoposto e finisce contro le barriere. La Q1 riparte dopo un po' di attesa con le Ferrari di Leclerc e Hamilton che fanno segnare subito un buon tempo e superano facilmente questa prima fase con la quarta e la ottava posizione senza dover fare un secondo tentativo. Norris in difficoltà, rischiando di perdere il controllo della sua monoposto durante uno dei suoi tentativi. Alla fine l'inglese riesce a chiudere un giro ma rischia, chiudendo dodicesimo dietro proprio a Piastri in undicesima posizione. Chiude in testa Verstappen davanti alle Mercedes. Eliminati Albon, Bortoleto, Ocon, Stroll e Hadjar. 1:32.701

Buoni segnali dalla Ferrari nella Q2

Nel Q2 con la pista più calda si riaccende la sfida tra Verstappen e le McLaren a suon di giri veloci. Altri buoni segnali dalla Ferrari, che supera anche la seconda fase senza dover fare un secondo tentativo. Chiude di nuovo davanti a tutti Verstappen in 1:32.701, con Leclerc dietro in 1:32.869 (+0.168), poi Norris e Hamilton. Piastri di nuovo lontano dalle prime posizioni, chiudendo ottavo. Eliminati Hulkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly e Colapinto.

Verstappen in pole, Leclerc è terzo

Ultimi dodici minuti per la caccia alla pole. Subito giro impressionante di Verstappen, che si mette davanti a tutti in 1:32.510. Due errori per le Ferrari, con il testacoda di Leclerc e il bloccaggio di Hamilton che rovina i loro primi tentativi, lasciandogliene solo uno a disposizione. Norris completa il suo giro ma è a quasi tre decimi dall'olandese, chiudendo secondo. Terzo Leclerc, poi Russell, quinto Hamilton e sesto un Piastri in grande difficoltà. Chiudono la top ten Antonelli, Bearman, Sainz e Alonso. È quindi pole position di Max Verstappen.