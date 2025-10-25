F1 diretta qualifiche Gp Messico: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc LIVE
Ventesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di F1 a Città del Messico, con le qualifiche che potrebbero già delineare l'ordine d'arrivo della gara domenicale. Corsa al titolo piloti più aperta che mai, con il prepotente ritorno di Verstappen che ha messo sulla graticola la McLaren, iridata con abbondante anticipo tra i costruttori. Sono 40 i punti che racchiudono Oscar Piastri, Lando Norris e 'Super Max', che è tornato prepotentemente in corsa, mettendo pressione ai 'Papaya's Boys'. Ferrari più che dignitose nelle libere, la porta della speranza resta aperta. Segui la diretta delle qualifiche sul sito del Corriere dello Sport.
22:10
La situazione nella classifica piloti
Mentre il titolo costruttori ha già visto premiare la McLaren, è ancora tutto da decidere per quanto riguarda l'ambito titolo piloti. Questa la situazione della classifica, prima del Gp del Messico.
22:05
Tutto pronto per le qualifiche del Gp del Messico
È tutto pronto sull'Autodromo Hermanos Rodrìguez per le qualifiche del Gp del Messico, quintultimo appuntamento di un Mondiale 2025 di F1 che si è clamorosamente riaperto in questo finale di stagione, con il supercampione della Red Bull, Max Verstappen, a mettere pressione ai piloti della McLaren, il capolista Oscar Piastri e Lando Norris.