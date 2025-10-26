F1 diretta Gp del Messico: segui Leclerc e Hamilton nella gara di oggi LIVE
È tutto pronto per il Gran Premio del Messico, quintultima tappa di un Mondiale di Formula Uno sempre più incerto. Ripartirà qui la sfida al vertice tra Lando Norris, che parte in pole, Max Verstappen, che partirà quinto, e l'attuale leader della classifica piloti Oscar Piastri, in piena crisi e che partirà solo settimo. Ma attenzione alle Ferrari, protagoniste di una delle migliori sessioni di qualifica della stagione: Charles Leclerc partirà secondo, alle sue spalle Lewis Hamilton. Le due Rosse non hanno nulla da perdere e cercheranno di portare a casa la prima vittoria della stagione. Si spengono i semafori alle ore 21: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.
21:03
Norris e Leclerc su soft nuove
Norris e Leclerc partono con soft nuove, Hamilton su soft usata. Tra i pochi a fare strategia diversa c'è Verstappen, che parte con le medie.
21:01
Inizia il giro di ricognizione
Si parte con il formation lap: tra pochissimo la partenza!
20:55
Norris contro le Ferrari, Verstappen ci prova
Cinque minuti alla partenza: Lando Norris in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton che non hanno nulla da perdere. Più dietro Verstappen, che deve rimontare se vuole tenere vive le speranze del Mondiale, ancora più lontano il leader Piastri. Ma attenzione anche a Russell, quarto, e Kimi Antonelli, sesto.
20:47
Ci siamo, meno di un quarto d'ora al via
Inno messicano in pista mentre manca meno di un quarto d'ora allo spegnimento dei semafori. Ultimi lavori dei meccanici sulle monoposto.
20:45
Vasseur: "Sarà una gara lunga"
"Nel complesso questa è la nostra qualifica migliore. Dovremo difendere la posizione e restare in scia di Norris. Sarà una gara lunga con tanti fattori da considerare. Non siamo due contro uno ma due contro tutti. È un vantaggio partire così davanti". Queste le parole di Frederic Vasseur dalla griglia di partenza.
20:39
Gp del Messico, curva uno sarà subito decisiva
Norris, Leclerc e Hamilton partiranno davanti a tutti. Curva uno sarà subito decisiva: chi ne uscirà davanti, resistendo poi nella chicane tra curva 2 e 3, avrà un grande vantaggio sul resto del Gran Premio. Sarà subito battaglia.
20:35
Leclerc: "Verstappen? 40 punti sono tanti..."
A cinque gare dalla fine il Mondiale è ancora aperto. Verstappen potrebbe concludere una clamorosa rimonta, ma secondo Leclerc sarà difficile: "Max guida sempre ad altissimi livelli e, considerando che la Red Bull è probabilmente la squadra che ha spinto maggiormente gli sviluppi, non è una sorpresa. Tuttavia sarei molto sorpreso se riuscisse a vincere il campionato dalla posizione in cui si trova. Max è sempre al top e ottiene sempre ottimi risultati, ma ha 40 punti di svantaggio, e 40 punti sono tanti. Quindi, se dovessi scommettere un euro, probabilmente lo farei sui piloti della McLaren. Ma non si può mai escludere Max“.
20:29
Norris davanti a tutti, Piastri in crisi
Fa discutere il diverso stato di forma dei due 'Papaya Boys': Norris è scatenato e partirà davanti a tutti dopo aver fatto registrare il miglior tempo, Piastri è in crisi e rischia di perdere già oggi la leadership del Mondiale. L'australiano non parte in prima fila dallo scorso 31 agosto.
20:20
Gp del Messico, tutte le caratteristiche del circuito
Tutte le caratteristiche e i numeri dell'Autodromo Hermanos Rodrìguez.
20:16
Vasseur: "Partenza? Avere un piano è sbagliato"
“Non va mai come previsto, non va mai come dice il libro ed è un approccio sbagliato avere un piano prestabilito sino a Curva 1. Non sappiamo se Norris andrà dritto o si sposterà a destra o sinistra, dunque vedremo. Rivedremo le partenze passate, ma più per aprire la mente che per altro. Correremo i rischi necessari per presentarci in testa alla prima curva, perché sarà un grande vantaggio per il resto della gara, dato che sarà un gran premio di gestione”. Questa l'analisi di Vasseur sulla partenza del Gran Premio.
20:10
Leclerc promette battaglia: "Saremo subito aggressivi"
Queste le parole di Leclerc dopo la qualifica di ieri: "Siamo pronti, è una pista in cui il LiCo è una parte importante del gran premio, soprattutto per i piloti dal secondo posto in poi. Ecco perché penso che la partenza sia particolarmente importante su una pista così. Quando c’è aria pulita, tutto diventa molto più facile. Cercheremo di essere piuttosto aggressivi in Curva 1 e proveremo a gestire la situazione da dove saremo. Ma sicuramente sarà una parte importante della gara”.
20:08
Gp del Messico, la griglia di partenza completa
Ecco la griglia di partenza completa del Gran Premio del Messico.
20:06
Strategie Pirelli: chi starà davanti detterà il ritmo
Pirelli prevede nuovamente un bassissimo degrado delle gomme: quasi sicuramente tutti i piloti opteranno per una singola sosta, con la soft che potrebbe arrivare a fare dai 23 ai 29 giri totali. Chi starà davanti dopo curva 1 potrà dettare il ritmo e, visto il basso degrado e l'aria pulita, avrà un grandissimo vantaggio.
20:04
Ferrari, segnali positivi: ora si spera nella prima vittoria
Dopo la buona prestazione ad Austin, dove la Ferrari ha girato con tempi simili a quelli di McLaren e Red Bull, le Rosse hanno chiuso un'ottima sessione di qualifica dietro al solo Lando Norris. Leclerc e Hamilton partiranno 2° e 3° e non hanno nulla da perdere: l'unico obiettivo rimasto è conquistare la prima vittoria della stagione.
20:02
Mondiale piloti sempre più incerto: Verstappen sfida i 'Papaya boys'
Quintultima tappa del Mondiale, sempre più incerto. In testa c'è Oscar Piastri con 346 punti ma in piena crisi di risultati, seguito da Lando Norris a quota 332 e che oggi partirà dalla pole. Più lontano ma che alimenta gara dopo gara le speranze per una clamorosa rimonta c'è Max Verstappen, attualmente a quota 306 punti.
20:00
Gp del Messico, la Ferrari sogna: Leclerc e Hamilton partono 2° e 3°
Manca un'ora alla partenza del Gran Premio del Messico, con la Ferrari che sogna e spera: Leclerc e Hamilton partiranno da un'ottima posizione per provare a fare un grande risultato. Davanti a loro c'è solo Norris che però non può rischiare, mentre le Rosse non hanno nulla da perdere.
Città del Messico - Autodromo Hermanos Rodrìguez