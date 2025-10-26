F1 diretta Gp del Messico: segui Leclerc e Hamilton nella gara di oggi LIVE

È tutto pronto per il Gran Premio del Messico , quintultima tappa di un Mondiale di Formula Uno sempre più incerto . Ripartirà qui la sfida al vertice tra Lando Norris , che parte in pole, Max Verstappen , che partirà quinto, e l'attuale leader della classifica piloti Oscar Piastri , in piena crisi e che partirà solo settimo. Ma attenzione alle Ferrari , protagoniste di una delle migliori sessioni di qualifica della stagione: Charles Leclerc partirà secondo, alle sue spalle Lewis Hamilton . Le due Rosse non hanno nulla da perdere e cercheranno di portare a casa la prima vittoria della stagione. Si spengono i semafori alle ore 21: segui la diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

21:03

Norris e Leclerc su soft nuove

Norris e Leclerc partono con soft nuove, Hamilton su soft usata. Tra i pochi a fare strategia diversa c'è Verstappen, che parte con le medie.

21:01

Inizia il giro di ricognizione

Si parte con il formation lap: tra pochissimo la partenza!

20:55

Norris contro le Ferrari, Verstappen ci prova

Cinque minuti alla partenza: Lando Norris in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton che non hanno nulla da perdere. Più dietro Verstappen, che deve rimontare se vuole tenere vive le speranze del Mondiale, ancora più lontano il leader Piastri. Ma attenzione anche a Russell, quarto, e Kimi Antonelli, sesto.

20:47

Ci siamo, meno di un quarto d'ora al via

Inno messicano in pista mentre manca meno di un quarto d'ora allo spegnimento dei semafori. Ultimi lavori dei meccanici sulle monoposto.

20:45

Vasseur: "Sarà una gara lunga"

"Nel complesso questa è la nostra qualifica migliore. Dovremo difendere la posizione e restare in scia di Norris. Sarà una gara lunga con tanti fattori da considerare. Non siamo due contro uno ma due contro tutti. È un vantaggio partire così davanti". Queste le parole di Frederic Vasseur dalla griglia di partenza.

20:39

Gp del Messico, curva uno sarà subito decisiva

Norris, Leclerc e Hamilton partiranno davanti a tutti. Curva uno sarà subito decisiva: chi ne uscirà davanti, resistendo poi nella chicane tra curva 2 e 3, avrà un grande vantaggio sul resto del Gran Premio. Sarà subito battaglia.

20:35

Leclerc: "Verstappen? 40 punti sono tanti..."

A cinque gare dalla fine il Mondiale è ancora aperto. Verstappen potrebbe concludere una clamorosa rimonta, ma secondo Leclerc sarà difficile: "Max guida sempre ad altissimi livelli e, considerando che la Red Bull è probabilmente la squadra che ha spinto maggiormente gli sviluppi, non è una sorpresa. Tuttavia sarei molto sorpreso se riuscisse a vincere il campionato dalla posizione in cui si trova. Max è sempre al top e ottiene sempre ottimi risultati, ma ha 40 punti di svantaggio, e 40 punti sono tanti. Quindi, se dovessi scommettere un euro, probabilmente lo farei sui piloti della McLaren. Ma non si può mai escludere Max“.

20:29

Norris davanti a tutti, Piastri in crisi

Fa discutere il diverso stato di forma dei due 'Papaya Boys': Norris è scatenato e partirà davanti a tutti dopo aver fatto registrare il miglior tempo, Piastri è in crisi e rischia di perdere già oggi la leadership del Mondiale. L'australiano non parte in prima fila dallo scorso 31 agosto.

20:20

Gp del Messico, tutte le caratteristiche del circuito

Tutte le caratteristiche e i numeri dell'Autodromo Hermanos Rodrìguez.