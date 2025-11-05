Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Berger: "Ferrari, ricostruire richiede tempo. Ma soffro a vederla fuori dal podio" 

L’austriaco, protagonista del circus di 30 anni fa e di “Benetton Formula”, analizza la F1 di oggi
Mirco Melloni
1 min
TagsferrariBerger

Gerhard Berger c’era, il 12 ottobre 1986, quando grazie a lui la Benetton vinse il primo GP aprendo l’era dei costruttori provenienti da altri settori industriali. E c’era il 27 luglio 1997 nell’ultimo successo personale e del team nato dal colosso veneto. Ma c’era anche il 14 settembre 2008, al muretto della Toro Rosso, per il primo trionfo dell’orbita Red Bull. Mentre quell’1 maggio 1994 che cambiò la storia (non soltanto) de

Unisciti alla community