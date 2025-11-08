Gara Sprint Gp Brasile diretta Formula 1: segui la Ferrari con Leclerc e Hamilton LIVE

Aggiorna

La Formula 1 arriva nella terra di Ayrton Senna per il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Dalle 15 va in scena la Gara Sprint da 100 km e 24 giri sul circuito di Interlagos, che mette in palio punti preziosi per la lotta al titolo piloti ancora aperto tra Norris, Piastri e Verstappen. In prima fila c'è la McLaren di Lando insieme alla Mercedes di Kimi Antonelli, mentre le Ferrari saranno in ottava e undicesima posizione con Leclerc e Hamilton. Segui il sabato del Circus con la diretta della garetta e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

15:36 Giro 9 Si riaccende l'azione in pista con il "rolling start": tutti dietro la SC. Norris è primo, inseguito da Antonelli e Russell 15:34 Si ripartirà con la Safety Car Per la ripartenza le monoposto scatteranno dietro la Safety Car, con le posizioni congelate dall'8° giro 15:32 Pista quasi pulita Si stanno ultimando le ultime operazioni di rimozioni di detriti delle monoposto The clear up continues... well done marshals



We'd completed 8/24 laps when the red flag was called #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/H9kGzhVyez — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 15:29 La classifica piloti Sarà un errore che deciderà il Mondiale quello di Piastri?

15:25 Si torna in pista Il controllo gara ha deciso che si riprenderà a correre alle 15.35 15:24 Le posizioni congelate al giro 8 Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton e Stroll 15:19 Tutti in pit lane I piloti sono tornati tutti ai rispettivi box per rivedere ai monitor l'incidente e aspettare la rimozione delle vetture coinvolte 15:17 Hulkenberg Anche il pilota della Sauber ha rischiato di sbattere contro le barriere in curva 3, ma è riuscito a salvare la sua monoposto 15:15 Come stanno Piastri e Colapinto I piloti stanno bene, sono usciti da soli dalle monoposto, ma sono stati portati comunque al centro medico per controlli 15:13 Giro 8 Bandiera rossa! Gara Sprint momentaneamente sospesa: troppi i detriti in pista dopo lo scontro prima della McLaren e poi dell'Alpine 15:11 Giro 7 Piastri a muro! In curva 3 perde la sua McLaren per colpa dell'asfalto bagnato e una brutta pozzanghera in corrispondenza di un cordolo. Anche Colapinto ha subìto lo stesso incidente Colapinto and Hulkenberg also found the barriers at Turn 3



Hulkenberg got going and has made his way back to the pits #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/aCJbedgXHA — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 15:09 Giro 5 Giro veloce per Norris che firma il crono a 1:12.852 15:07 Giro 3 Notati e sotto investigazione Bearman e Lawson per un contatto al via, che ha innescato una bandiera gialla flash 15:06 Giro 2 Norris è ancora davanti a tutti! Grandissimo attacco in partenza per le Ferrari: Leclerc ed Hamilton salgono in settima e ottava posizione, dietro Alonso

15:02 Inizia la Gara Sprint Bandiera verde sul circuito di Interlagos: inizia la caccia alla vittoria Sprint ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



LIGHTS OUT IN SAO PAULO!!!



Norris leads off the line and Antonelli tucks behind while Verstappen is up a place to P5#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/SpnGdoDg7o — Formula 1 (@F1) November 8, 2025 15:01 Inizia il giro di formazione Scatta il "riscaldamento" sull'asfalto 14:51 Verstappen, Re della Sprint 2025 GP USA Sprint: Max Verstappen 2025 GP Belgio Sprint: Max Verstappen 2025 GP Miami Sprint: Lando Norris 2025 GP Cina Sprint: Lewis Hamilton 2024 GP Cina Sprint: Max Verstappen 14:39 Gara Sprint, il punteggio Ecco i punti che vengono attribuiti ai primi 8 classificati: 1° – 8 punti 2° – 7 punti 3° – 6 punti 4° – 5 punti 5° – 4 punti 6° – 3 punti 7° – 2 punti 8° – 1 punti 14:30 La griglia della Gara Sprint

14:20 La comunicazione Fia su Williams e Red Bull Sainz e Tsunoda scatteranno dalla pit lane nella Sprint delle 15 a Interlagos per cambi di set up delle rispettive monoposto 14:10 Gp Brasile, incognita meteo Il cielo è minaccioso sopra San Paolo: pioggia leggera con raffiche vento forte, ma il diluvio inizialmente annunciato potrebbe slittare per la giornata di domani e quindi rovinare il Gran Premio. Al momento la temperatura dell'aria è di 20° Celsius 14:01 Gara Sprint Brasile, dove vederla Appuntamento in diretta esclusiva tv con la Gara Sprint del Gran Premio di San Paolo su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.In differita invece su Tv8 in chiaro alle Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, San Paolo (Brasile)

