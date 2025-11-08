Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 8 novembre 2025
Live
Corriere dello Sport.it
Live
Gara Sprint Gp Brasile diretta Formula 1: segui la Ferrari con Leclerc e Hamilton LIVE

Sul circuito di Interlagos si accendono i semafori per la garetta da 100 km: tutti gli aggiornamenti
8 min
TagsGp Brasilegara sprintDiretta Formula 1
Aggiorna

La Formula 1 arriva nella terra di Ayrton Senna per il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Dalle 15 va in scena la Gara Sprint da 100 km e 24 giri sul circuito di Interlagos, che mette in palio punti preziosi per la lotta al titolo piloti ancora aperto tra Norris, Piastri e Verstappen. In prima fila c'è la McLaren di Lando insieme alla Mercedes di Kimi Antonelli, mentre le Ferrari saranno in ottava e undicesima posizione con Leclerc e Hamilton. Segui il sabato del Circus con la diretta della garetta e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

15:36

Giro 9

Si riaccende l'azione in pista con il "rolling start": tutti dietro la SC. Norris è primo, inseguito da Antonelli e Russell

15:34

Si ripartirà con la Safety Car

Per la ripartenza le monoposto scatteranno dietro la Safety Car, con le posizioni congelate dall'8° giro

15:32

Pista quasi pulita

Si stanno ultimando le ultime operazioni di rimozioni di detriti delle monoposto

The clear up continues... well done marshals

We'd completed 8/24 laps when the red flag was called #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/H9kGzhVyez

— Formula 1 (@F1) November 8, 2025

15:29

La classifica piloti

Sarà un errore che deciderà il Mondiale quello di Piastri?

15:25

Si torna in pista

Il controllo gara ha deciso che si riprenderà a correre alle 15.35

15:24

Le posizioni congelate al giro 8

Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton e Stroll

15:19

Tutti in pit lane

I piloti sono tornati tutti ai rispettivi box per rivedere ai monitor l'incidente e aspettare la rimozione delle vetture coinvolte

15:17

Hulkenberg

Anche il pilota della Sauber ha rischiato di sbattere contro le barriere in curva 3, ma è riuscito a salvare la sua monoposto

15:15

Come stanno Piastri e Colapinto

I piloti stanno bene, sono usciti da soli dalle monoposto, ma sono stati portati comunque al centro medico per controlli

15:13

Giro 8

Bandiera rossa! Gara Sprint momentaneamente sospesa: troppi i detriti in pista dopo lo scontro prima della McLaren e poi dell'Alpine

15:11

Giro 7

Piastri a muro! In curva 3 perde la sua McLaren per colpa dell'asfalto bagnato e una brutta pozzanghera in corrispondenza di un cordolo. Anche Colapinto ha subìto lo stesso incidente

15:09

Giro 5

Giro veloce per Norris che firma il crono a 1:12.852

15:07

Giro 3

Notati e sotto investigazione Bearman e Lawson per un contatto al via, che ha innescato una bandiera gialla flash

15:06

Giro 2

Norris è ancora davanti a tutti! Grandissimo attacco in partenza per le Ferrari: Leclerc ed Hamilton salgono in settima e ottava posizione, dietro Alonso

15:02

Inizia la Gara Sprint

Bandiera verde sul circuito di Interlagos: inizia la caccia alla vittoria Sprint

 

 

15:01

Inizia il giro di formazione

Scatta il "riscaldamento" sull'asfalto

14:51

Verstappen, Re della Sprint

2025 GP USA Sprint: Max Verstappen

2025 GP Belgio Sprint: Max Verstappen

2025 GP Miami Sprint: Lando Norris

2025 GP Cina Sprint: Lewis Hamilton

2024 GP Cina Sprint: Max Verstappen

14:39

Gara Sprint, il punteggio

Ecco i punti che vengono attribuiti ai primi 8 classificati:

1° – 8 punti

2° – 7 punti

3° – 6 punti

4° – 5 punti

5° – 4 punti

6° – 3 punti

7° – 2 punti

8° – 1 punti

14:30

La griglia della Gara Sprint

14:20

La comunicazione Fia su Williams e Red Bull

Sainz e Tsunoda scatteranno dalla pit lane nella Sprint delle 15 a Interlagos per cambi di set up delle rispettive monoposto

14:10

Gp Brasile, incognita meteo

Il cielo è minaccioso sopra San Paolo: pioggia leggera con raffiche vento forte, ma il diluvio inizialmente annunciato potrebbe slittare per la giornata di domani e quindi rovinare il Gran Premio. Al momento la temperatura dell'aria è di 20° Celsius

14:01

Gara Sprint Brasile, dove vederla

Appuntamento in diretta esclusiva tv con la Gara Sprint del Gran Premio di San Paolo su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.In differita invece su Tv8 in chiaro alle 

Autodromo José Carlos Pace di Interlagos, San Paolo (Brasile)

Tutte le news di Formula 1
