Gara Sprint Gp Brasile diretta Formula 1: segui la Ferrari con Leclerc e Hamilton LIVE
La Formula 1 arriva nella terra di Ayrton Senna per il 21° appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025. Dalle 15 va in scena la Gara Sprint da 100 km e 24 giri sul circuito di Interlagos, che mette in palio punti preziosi per la lotta al titolo piloti ancora aperto tra Norris, Piastri e Verstappen. In prima fila c'è la McLaren di Lando insieme alla Mercedes di Kimi Antonelli, mentre le Ferrari saranno in ottava e undicesima posizione con Leclerc e Hamilton. Segui il sabato del Circus con la diretta della garetta e le parole dei protagonisti sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.
15:36
Giro 9
Si riaccende l'azione in pista con il "rolling start": tutti dietro la SC. Norris è primo, inseguito da Antonelli e Russell
15:34
Si ripartirà con la Safety Car
Per la ripartenza le monoposto scatteranno dietro la Safety Car, con le posizioni congelate dall'8° giro
15:32
Pista quasi pulita
Si stanno ultimando le ultime operazioni di rimozioni di detriti delle monoposto
The clear up continues... well done marshals
We'd completed 8/24 laps when the red flag was called #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/H9kGzhVyez
— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
15:29
La classifica piloti
Sarà un errore che deciderà il Mondiale quello di Piastri?
15:25
Si torna in pista
Il controllo gara ha deciso che si riprenderà a correre alle 15.35
15:24
Le posizioni congelate al giro 8
Norris, Antonelli, Russell, Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton e Stroll
15:19
Tutti in pit lane
I piloti sono tornati tutti ai rispettivi box per rivedere ai monitor l'incidente e aspettare la rimozione delle vetture coinvolte
15:17
Hulkenberg
Anche il pilota della Sauber ha rischiato di sbattere contro le barriere in curva 3, ma è riuscito a salvare la sua monoposto
15:15
Come stanno Piastri e Colapinto
I piloti stanno bene, sono usciti da soli dalle monoposto, ma sono stati portati comunque al centro medico per controlli
15:13
Giro 8
Bandiera rossa! Gara Sprint momentaneamente sospesa: troppi i detriti in pista dopo lo scontro prima della McLaren e poi dell'Alpine
15:11
Giro 7
Piastri a muro! In curva 3 perde la sua McLaren per colpa dell'asfalto bagnato e una brutta pozzanghera in corrispondenza di un cordolo. Anche Colapinto ha subìto lo stesso incidente
Colapinto and Hulkenberg also found the barriers at Turn 3— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Hulkenberg got going and has made his way back to the pits #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/aCJbedgXHA
15:09
Giro 5
Giro veloce per Norris che firma il crono a 1:12.852
15:07
Giro 3
Notati e sotto investigazione Bearman e Lawson per un contatto al via, che ha innescato una bandiera gialla flash
15:06
Giro 2
Norris è ancora davanti a tutti! Grandissimo attacco in partenza per le Ferrari: Leclerc ed Hamilton salgono in settima e ottava posizione, dietro Alonso
15:02
Inizia la Gara Sprint
Bandiera verde sul circuito di Interlagos: inizia la caccia alla vittoria Sprint
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️
LIGHTS OUT IN SAO PAULO!!!
Norris leads off the line and Antonelli tucks behind while Verstappen is up a place to P5#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/SpnGdoDg7o
15:01
Inizia il giro di formazione
Scatta il "riscaldamento" sull'asfalto
14:51
Verstappen, Re della Sprint
2025 GP USA Sprint: Max Verstappen
2025 GP Belgio Sprint: Max Verstappen
2025 GP Miami Sprint: Lando Norris
2025 GP Cina Sprint: Lewis Hamilton
2024 GP Cina Sprint: Max Verstappen
14:39
Gara Sprint, il punteggio
Ecco i punti che vengono attribuiti ai primi 8 classificati:
1° – 8 punti
2° – 7 punti
3° – 6 punti
4° – 5 punti
5° – 4 punti
6° – 3 punti
7° – 2 punti
8° – 1 punti
14:30
La griglia della Gara Sprint
14:20
La comunicazione Fia su Williams e Red Bull
Sainz e Tsunoda scatteranno dalla pit lane nella Sprint delle 15 a Interlagos per cambi di set up delle rispettive monoposto
14:10
Gp Brasile, incognita meteo
Il cielo è minaccioso sopra San Paolo: pioggia leggera con raffiche vento forte, ma il diluvio inizialmente annunciato potrebbe slittare per la giornata di domani e quindi rovinare il Gran Premio. Al momento la temperatura dell'aria è di 20° Celsius
14:01
Gara Sprint Brasile, dove vederla
Appuntamento in diretta esclusiva tv con la Gara Sprint del Gran Premio di San Paolo su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In differita invece su Tv8 in chiaro