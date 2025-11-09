Lecler si sfoga sulla Ferrari: il duro gesto di frustrazione dopo l'incidente e il ritiro in Brasile

INTERLAGOS (BRASILE) - Finisce al sesto giro il Gran Premio del Brasile per Charles Leclerc , costretto al ritiro dopo un doppio incidente con Oscar Piastri e Kimi Antonelli . Sfortunatissimo il pilota Ferrari, che si è ritrovato coinvolto in un incidente che ha portato alla rottura della sua sospensione anteriore, costringendolo a fermarsi.

Leclerc, costretto al ritiro: cosa è successo

Al sesto giro termina la Safety Car, entrata dopo l'incidente di Bortoleto, e si apre una bagarre durissima per la seconda posizione. Piastri, Antonelli e Leclerc si aprono a ventaglio, con il monegasco che prende la linea più esterna della curva 1. Piastri ci prova all'interno del giovane pilota italiano ma esagera: bloccaggio e contatto con Antonelli, che a sua volta perde il controllo e carambola contro Leclerc, facendogli perdere la gomma e la sospensione anteriore.

Leclerc furioso dopo il ritiro

Il monegasco è stato costretto a fermarsi poco dopo, scendendo letteralmente furioso da un incidente in cui non ha nessuna responsabilità. Leclerc resta vicino ai marshall togliendosi il casco e arrivano alcuni calci alla sua monoposto, mentre guarda le altre vetture che passano in regime di Safety Car. La colpa dell'incidente è interamente di Oscar Piastri, che ha ricevuto 10 secondi di penalità.