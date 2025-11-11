Nuovo lutto per la famiglia Hamilton, dopo l'addio a Roscoe muore anche Oscar
LONDRA (Inghilterra) - Gli animali regalano gioie infinite e infiniti dolori. A un mese e mezzo di distanza dalla scomparsa di Roscoe, il cane di Lewis Hamilton, la famiglia del pilota inglese torna a versare lacrime per la morte di Oscar, il cane di Nicolas Hamilton, fratello del pilota ferrarista. In un lungo post pubblicato sul proprio profilo social, Nicolas ha manifestato tutto il proprio dolore, ma al tempo stesso l’infinità gratitudine per aver condiviso più di tre lustri con il suo amico a quattro zampe.
Hamilton, il post dedicato al suo cane
“Oscar, sono stato così fortunato ad averti avuto nella mia vita per 16 anni - afferma Nicolas Hamilton - è stata un'esperienza incredibile. Sono stati due giorni tristissimi per la tua scomparsa, ma sono davvero grato di aver avuto l'opportunità di amarti così tanto. L'amore è un privilegio da provare. Sei stato la roccia che ha sostenuto me e la famiglia in alcuni dei nostri momenti più difficili e sei stato lì nei nostri momenti più felici. Tutti quelli che ti hanno incontrato si sono innamorati di te, hai regalato loro risate, felicità e gioia. Grazie per essere il miglior cane che un ragazzo possa mai desiderare”.