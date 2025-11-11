Nuovo lutto per la famiglia Hamilton, dopo l'addio a Roscoe muore anche Oscar

Hamilton, il post dedicato al suo cane

“Oscar, sono stato così fortunato ad averti avuto nella mia vita per 16 anni - afferma Nicolas Hamilton - è stata un'esperienza incredibile. Sono stati due giorni tristissimi per la tua scomparsa, ma sono davvero grato di aver avuto l'opportunità di amarti così tanto. L'amore è un privilegio da provare. Sei stato la roccia che ha sostenuto me e la famiglia in alcuni dei nostri momenti più difficili e sei stato lì nei nostri momenti più felici. Tutti quelli che ti hanno incontrato si sono innamorati di te, hai regalato loro risate, felicità e gioia. Grazie per essere il miglior cane che un ragazzo possa mai desiderare”.