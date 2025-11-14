A trent’anni dai grandi successi nel Mondiale di Formula 1 - con Michael Schumacher tra i piloti e il titolo costruttori per la scuderia - arriva "Benetton Formula" , il documentario che racconta per la prima volta la storia della celebre scuderia italiana, capace di innovare, rivoluzionare e lasciare un segno indelebile nel mondo del motorsport. Il documentario sarà trasmesso in prima visione assoluta venerdì 28 novembre alle 22.30 su Sky Sport Uno , in simulcast su Sky Documentaries, in streaming su NOW e disponibile on demand. Prima dell’esordio televisivo, sarà proiettato in anteprima cinematografica dal 14 al 16 novembre nelle sale del circuito The Space di Milano, Roma e Treviso .

Il successo di Berger, la conferma di Schumacher

Realizzato dalla creativa casa di produzione romana Slim Dogs, il documentario ripercorre 12 anni di storia della scuderia: dal 1983, "quando l’Italia vestiva Benetton" secondo il giornalista Giovanni Minoli, fino al 1995, anno dei trionfi mondiali. Tra ricordi ed emozioni, il racconto evidenzia le scelte coraggiose della Benetton, inizialmente accolte con scetticismo nel mondo della Formula 1, come quella di acquistare un vero team e diventare il primo marchio non automobilistico a dare il proprio nome a una scuderia. Il documentario ripercorre la marcia trionfale della Benetton: dal primo podio conquistato da Gerhard Berger nel Gran Premio di Imola del 1986, alla storica prima vittoria nello stesso anno in Messico, fino all’arrivo di Michael Schumacher nel 1991. Dopo un terzo posto nel 1993, Schumacher si aggiudica la classifica piloti nel 1994 e ripete il successo nel 1995, portando la Benetton anche al trionfo nella classifica costruttori.

Il sogno "americano" della famiglia Benetton

Il film offre un ampio repertorio di immagini, molte inedite, mostrando scene ad alta tensione in pista e gli imprevisti drammatici che hanno segnato la storia di un team unico, allegro, colorato e coraggioso, guidato da Alessandro Benetton, oggi Presidente di Edizione. La narrazione alterna ricordi personali, aneddoti e testimonianze di grandi protagonisti del team e del Circus della F1, tra cui Flavio Briatore, Ross Brawn, Rory Byrne, Bernie Ecclestone, Gerhard Berger, Martin Brundle, Ralf Schumacher, Luciano e Alessandro Benetton, con interventi di giornalisti e telecronisti come Carlo Vanzini e Ivan Capelli. "Benetton Formula" racconta non solo la storia di un team di Formula 1, ma anche quella di una famiglia. Come sottolinea Tina Brown, il docu-film rappresenta "la realizzazione della versione italiana del sogno americano".

Produzione e regia

Slim Dogs Production, fondata a Roma nel 2014 da Matteo Bruno, Giovanni Santonocito, Adriano Santucci e Marco Cioni, è cresciuta nel mondo web affermandosi nel tempo come punto di riferimento nella produzione audiovisiva, dai documentari agli spot tv, integrando il linguaggio digitale nei media tradizionali. Tra i loro progetti precedenti si annoverano la docuserie RAI “I Grandi Dimenticati” e il cortometraggio “Nostos”, presentato alla Settimana Internazionale della Critica del Festival di Venezia 2022. La regia di "Benetton Formula" è affidata a Matteo Bruno (classe 1990), filmmaker e co- fondatore di Slim Dogs, già regista della docuserie “I grandi dimenticati” e della docuserie digitale “Perché proprio tu?”. Gli autori del progetto sono Giacomo Pucci, autore televisivo, e Giulia Soi, autrice televisiva e documentarista sportiva.