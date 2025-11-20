Corriere dello Sport.it
giovedì 20 novembre 2025
Antonelli e la sfida a Sinner dopo l'incontro alle Finals: "A Jannik l'ho detto, adesso…"

Il pilota, dopo aver scoperto la grande passione del tennista azzurro, non ha perso occasione per proporgli una gara sui kart
1 min
antonellikart

LAS VEGAS (Usa) - Dopo aver assistito alle Finals di Torino, Kimi Antonelli è pronto nuovamente a scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Formula Uno che si correrà a Las Vegas nel prossimo weekend. Il pilota italiano ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni vissute sugli spalti dove ha assistito alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo la gara - ha ammesso il giovane pilota - è stato il mio primo match di tennis dal vivo, ed è stato bellissimo veder vincere Jannik, ma soprattutto conoscerlo, perché era da un po’ di tempo che volevo farlo. Avrei voluto conoscerlo già lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma ero malato e non ne ho avuto occasione".

Antonelli-Sinner, la sfida sui kart

Oltre ad aver parlato di tennis, Sinner ha avuto modo di rivelare a Kimi Antonelli la sua grande passione per le auto sportive. Il pilota non ha perso occasione per un invito molto particolare. "Adesso organizzeremo una giornata sui kart perché so che gli piace - ha affermato - anche a bordo di una GT sarebbe bello: è stato molto piacevole chiacchierare con lui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

