Antonelli e la sfida a Sinner dopo l'incontro alle Finals: "A Jannik l'ho detto, adesso…"

LAS VEGAS (Usa) - Dopo aver assistito alle Finals di Torino, Kimi Antonelli è pronto nuovamente a scendere in pista per il prossimo Gran Premio di Formula Uno che si correrà a Las Vegas nel prossimo weekend. Il pilota italiano ha raccontato ai microfoni di Sky Sport le emozioni vissute sugli spalti dove ha assistito alla finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. "Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo la gara - ha ammesso il giovane pilota - è stato il mio primo match di tennis dal vivo, ed è stato bellissimo veder vincere Jannik, ma soprattutto conoscerlo, perché era da un po’ di tempo che volevo farlo. Avrei voluto conoscerlo già lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma ero malato e non ne ho avuto occasione".