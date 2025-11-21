Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Formula 1, Norris in testa nelle libere. Leclerc chiude al terzo posto© EPA

Formula 1, Norris in testa nelle libere. Leclerc chiude al terzo posto

Le prove interrotte per il sollevamento di un tombino. Hamilton decimo
1 min

E' di Lando Norris su McLaren il miglior tempo (1'33"602) nelle seconde prove libere del Gran premio di Formula 1 a Las Vegas, segnate da due bandiere rosse. Il leader del Mondiale ha chiuso in testa le prove, che sono state interrotte nel finale per il sollevamento di un tombino.

Leclerc chiude terzo, decimo Hamilton

Al secondo posto la Mercedes di Kimi Antonelli, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso in terza posizione. Il menegasco si è poi fermato in pista per un problema al cambio. Decima posizione invece per la rossa di Lewis Hamilton. Frenato da una bandiera rossa sul finale Max Verstappen

