Formula 1, Norris in testa nelle libere. Leclerc chiude al terzo posto
E' di Lando Norris su McLaren il miglior tempo (1'33"602) nelle seconde prove libere del Gran premio di Formula 1 a Las Vegas, segnate da due bandiere rosse. Il leader del Mondiale ha chiuso in testa le prove, che sono state interrotte nel finale per il sollevamento di un tombino.
Leclerc chiude terzo, decimo Hamilton
Al secondo posto la Mercedes di Kimi Antonelli, che precede la Ferrari di Charles Leclerc, che ha chiuso in terza posizione. Il menegasco si è poi fermato in pista per un problema al cambio. Decima posizione invece per la rossa di Lewis Hamilton. Frenato da una bandiera rossa sul finale Max Verstappen