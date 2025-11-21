Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cosa può succedere in Formula 1, Massa potrebbe riscrivere il Mondiale 2008: perché non potrà ottenere il titolo

I fatti risalgono al Gran Premio di Singapore: se la gara fosse stata annullata il brasiliano sarebbe stato campione del Mondo
3 min

"Questa è una vittoria straordinaria, un giorno importante per me, per la giustizia e per tutti gli appassionati di Formula 1". Felipe Massa ha ottenuto una vittoria significativa dal punto di vista legale nella sua battaglia per il riconoscimento del Mondiale di Formula 1 del 2008. Il giudice Robert Jay ha respinto i tentativi di archiviazione della causa per cospirazione intentata dal pilota brasiliano. Secondo la corte ci sarebbero della basi plausibili. L’ex ferrarista accusa FOM, Ecclestone e FIA di aver insabbiato il crash di Singapore e ora il caso andrà a processo.

Una vicenda che va avanti dal 2008

Nel 2008 Massa guidava la Ferrari e chiuse il Mondiale in seconda posizione alle spalle di Lewis Hamilton, con un solo punto di distacco. Nella gara di Singapore si verificò un incidente a Nelson Piquet Jr. che risultò decisivo per la vittoria di Fernando Alonso. Secondo il brasiliano la Formula One Management (FOM), Bernie Ecclestone e la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) avrebbero agito in modo deliberato e coordinato per nascondere la natura intenzionale dell’incidente. Se quella gara fosse stata annullata, Massa si sarebbe laureato campione del mondo. "La Corte ha riconosciuto la solidità del nostro caso e non ha consentito agli imputati di soffocare la verità sul 2008. Quell'incidente deliberato mi è costato un titolo mondiale, e le autorità dell’epoca hanno preferito insabbiare i fatti anziché difendere l’integrità dello sport", ha aggiunto Massa. "Hanno tentato in ogni modo di bloccare la causa, ma la nostra battaglia è per la giustizia e oggi abbiamo compiuto un passo decisivo. La verità emergerà al processo. Indagheremo ogni dettaglio: documenti, comunicazioni, prove che dimostrino la cospirazione tra gli imputati saranno portati alla luce".

Cosa succede al titolo Mondiale del 2008?

Il pilota brasiliano, in caso di annullamento di quella gara, avrebbe portato a casa il titolo Mondiale. Potrebbe laurearsi campione del mondo a distanza di diciassette anni? La risposta è negativa. Le regole non prevedono una revisione del risultato ormai omologato. Massa potrebbe avere giustizia, vedere riconoscere dal punto di vista legale la battaglia che ha intrapreso da anni, ma non riuscirebbe a soffiare il titolo all'attuale pilota della Ferrari. "Sono più determinato e fiducioso che mai. Quando tutta la verità verrà alla luce, la giustizia sarà fatta: per me, per i brasiliani, per i tifosi, per tutti gli appassionati di motorsport che meritano uno sport leale, e per il futuro stesso della Formula 1".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1

Da non perdere

Massa porta tutti in tribunaleFerrari, Massa tuona contro Alonso

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS