sabato 22 novembre 2025
Leclerc si arrende, triste sfogo in tv dopo le disastrose qualifiche Ferrari: "Ragazzi, è imbarazzante"

Il pilota monegasco sfiduciato dopo il 9° posto. Hamilton partirà addirittura ultimo! Lando Norris si prende la pole
3 min

Lando Norris si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Las Vegas, ventiduesimo appuntamento del Mondiale di F1. Il pilota della McLaren e leader del mondiale ferma il cronometro a 1'47"934, battendo di oltre tre decimi Max Verstappen (Red Bull) e un super Carlos Sainz (Williams), inizialmente sotto investigazione e poi "assolto" per un possibile rientro in pista pericoloso ai danni di Lance Stroll (Aston Martin) in Q1.

Lewis Hamilton ultimo, mai successo in carriera

L'intera sessione è stata segnata dalle condizioni insidiose dovute alla pista bagnata. Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari) non sono riusciti a migliorarsi nell'ultimo giro e partiranno, rispettivamente, 5° e 9°. Per la prima volta in carriera, esclusi guasti meccanici, Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, partirà addirittura dall'ultima posizione.

Mercedes, problema con le schede di setup

Per quanto riguarda la Mercedes, George Russell scatterà dalla quarta casella mentre Andrea Kimi Antonelli dalla diciassettesima, posizioni confermate dopo un'investigazione riguardante la mancata ricezione, da parte della Fia, delle rispettive schede di setup: il team, infatti, è riuscito a dimostrare di aver mandato in tempo la documentazione in via elettronica e che il ritardo nella ricezione è stato dovuto a un problema di sicurezza informatica.

Le tristi parole di Leclerc

Le Ferrari deludono ancora. Ennesime qualifiche disastrose, con Charles Leclerc nono e Lewis Hamilton addirittura ultimo in Q1. Durante il suo ultimo giro il pilota si è lasciato andare ad un duro sfogo con il team radio: "Ragazzi, così è imbarazzante, fottutamente imbarazzante. Io non capisco come si possa essere così fuori ritmo. Non c'è alcun grip, zero totale. Ma come è possibile?". Davanti alle telecamere ha poi rincarato la dose: "Ogni volta che piove va così. Ormai è la stessa storia da sette anni, sempre lo stesso problema - ha detto il monegasco visibilmente sconfortato -. Proviamo cose diverse ma non serve a nulla, sinceramente io non ho più spiegazioni da dare. Se piove sappiamo già cosa ci dobbiamo aspettare. Io provo a scendere in pista e a non pensarci ma alla fine non c'è niente da fare. Se guardo il distacco che ho preso, è veramente difficile da comprendere".

Hamilton e il commento dopo l'ultimo posto in Q1

Ancora peggio ha fatto Lewis Hamilton che per la prima volta in carriera è arrivato ultimo in un Q1 senza guasti o incidenti: "Nel primo settore le gomme erano come di ghiaccio. I ragazzi del team hanno fatto il massimo e avevo il passo per andare avanti ma non ho molto da dire: non sono riuscito a mettere insieme il giro".

