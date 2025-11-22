Formula 1 Gp Las Vegas, orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

LAS VEGAS - Lando Norris continua a vivere un momento straordinario e conquista la pole position a Las Vegas, in una qualifica resa estremamente insidiosa dalla pioggia del Q1 e dall’asfalto costantemente bagnato. Alle sue spalle scatterà Max Verstappen, distanziato di oltre tre decimi dal leader del Mondiale. Terzo posto per Carlos Sainz, ancora una volta impeccabile nelle situazioni più difficili. Quarta prestazione per George Russell, capace di tenersi dietro Oscar Piastri, che chiude con più di un secondo di ritardo rispetto al compagno. Solo nono Charles Leclerc, quasi a due secondi dal poleman. A completare la top ten c’è Pierre Gasly. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Lewis Hamilton domani partirà addirittura dall’ultima casella. Qualifica deludente anche per Kimi Antonelli, eliminato in Q1 e non oltre il diciassettesimo crono.