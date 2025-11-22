Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
Formula 1 Gp Las Vegas, orario e dove vedere la gara in tv e in streaming© EPA

Formula 1 Gp Las Vegas, orario e dove vedere la gara in tv e in streaming

Norris su McLaren partirà davanti a tutti, Ferrari in difficoltà: tutte le info sul Gran Premio
1 min

LAS VEGAS - Lando Norris continua a vivere un momento straordinario e conquista la pole position a Las Vegas, in una qualifica resa estremamente insidiosa dalla pioggia del Q1 e dall’asfalto costantemente bagnato. Alle sue spalle scatterà Max Verstappen, distanziato di oltre tre decimi dal leader del Mondiale. Terzo posto per Carlos Sainz, ancora una volta impeccabile nelle situazioni più difficili. Quarta prestazione per George Russell, capace di tenersi dietro Oscar Piastri, che chiude con più di un secondo di ritardo rispetto al compagno. Solo nono Charles Leclerc, quasi a due secondi dal poleman. A completare la top ten c’è Pierre Gasly. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Lewis Hamilton domani partirà addirittura dall’ultima casella. Qualifica deludente anche per Kimi Antonelli, eliminato in Q1 e non oltre il diciassettesimo crono.

L’orario del GP di Formula 1 di Las Vegas

Il Gp di Las Vegas è in programma domenica 23 novembre alle 5 del mattino (ore italiane).

Dove vedere in tv e in streaming il Gp di Las Vegas

La gara sarà in diretta su Sky Sport alle ore 5. In streaming su Sky Go e NOW Tv. In differita su TV8 alle ore 14.

Tutte le news di Formula 1

