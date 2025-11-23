Verstappen domina a Las Vegas, Norris vede il titolo. Leclerc chiude 6°

Seconda la McLaren del leader del campionato Lando Norris, sul podio insieme al pilota Mercedes George Russell. Quarta l'altra freccia d'argento di Oscar Piastri. Quinto un super Kimi Antonelli nonostante i 5'' di penalità per partenza anticipata. Chiude solo sesta la Ferrari di Charles Leclerc frenata da un cambio gomme non proprio azzeccato, mentre rimonta dall'ultima alla decima posizione la Rossa di Lewis Hamilton.

La cronaca della gara di Las Vegas

Un Gran Premio quello sotto i riflettori di Las Vegas che si decide praticamente al semaforo verde: pronti via con Norris che dalla pole position prova a chiudere Verstappen contro il muro alla partenza ma finisce lungo alla prima curva e sfila dietro anche alla Mercedes di Russell che riesce a superare per la seconda piazza finale solo a due terzi di gara. Per il pilota inglese della McLaren, che prova a raggiungere Verstappen, ma nel corso della gara si accontenta, il secondo gradino del podio rappresenta un grande passo avanti verso il titolo mondiale che potrebbe mettere vederlo trionfare già tra una settimana in Qatar. Chiude solo quinto infatti il suo compagno di squadra e più immediato inseguitore Oscar Piastri (ora a meno trenta punti da Norris) che taglia il traguardo in quarta posizione davanti ad Andrea Kimi Antonelli, autore di una bella rimonta praticamente dal fondo e penalizzato di cinque secondi per partenza anticipata e a Charles Leclerc con la migliore delle Ferrari. Settima piazza finale per il suo ex compagno di squadra Carlos Sainz con la Williams.

Decima posizione finale e un punto iridato per Lewis Hamilton al via dal fondo della griglia. Costretti al ritiro già al primo giro Gabriel Bortoleto e Lance Stroll. Il canadese dell'Aston Martin è stato centrato alla staccata della prima curva dopo il via dalla Sauber del rookie brasiliano, in una carambola (giudicata incidete di gara e quindi esente da penalità) che ha coinvolto senza grosse conseguenze anche Alexander Albon (Williams) e Franco Colapinto (Alpine), del quale ha tratto vantaggio Hamilton che scattava in coda al gruppo.

Vestrappen felice e orgoglioso

Una gara perfetta che gli permette di correre in Qatar con ancora qualche speranza per il Mondiale piloti per Verstappen: "Oggi è andata bene. Dopo le prove non sapevo bene come si sarebbero comportate le gomme. Ho cercato di trovare il mio ritmo, ho visto che era tutto a posto e sono andato via - scandisce a fine gara il pilota olandese della Red Bull - Questa gara di solito per noi è difficile in termini di degrado gomme ma oggi abbiamo avuto tutto sotto controllo. Avevo passo, ho potuto spingere, dividendo la mia gara esattamente in due parti uguali. Mi sono sentito sempre a mio agio e ho potuto spingere per chiudere con un buon vantaggio senza consumare troppo le gomme. Nel Mondiale sono un po' troppo indietro ma - aggiunge Verstappen - in Qatar tra una settimana darò il massimo e proverò a vincere entrambe le gare. Questa è stata una stagione di alti e bassi ma abbiamo imparato molto e queste lezioni saranno preziose per il futuro, in modo da potere lottare per il titolo fin dall'inizio. Ora godiamoci il momento e poi vediamo tra una settimana".

La soddisfazione di Norris

Sorride anche e soprattutto Norris (McLaren) per un secondo posto che mette in cassaforte il suo primo titolo piloti: "Ho lasciato vincere Max, volevo fare un po' di show qui a Las Vegas. No dai, scherzo: ho fatto una cavolata. Oggi non è stata la mia gara migliore ma nulla da dire: se chi vince ha venti secondi di vantaggio vuol dire che è stato più bravo di noi. Oggi è stata difficile ma anche divertente. Sono ancora in un momento positivo, non posso essere deluso. Ho un po' esagerato al via ma ho aumentato il mio vantaggio nella classifica generale. Ora pensiamo alla prossima".