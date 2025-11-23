Gp Las Vegas, Norris e Piastri squalificati: Leclerc sale al quarto posto. Cosa cambia per la classifica
Le due McLaren, guidate da Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dal Gran Premio di Las Vegas per l'irregolarità del fondo (il plank). A comunicarlo è la Fia attraverso un annuncio ufficiale. La decisione è arrivata a seguito di un'indagine condotta sulle due vetture al termine del gp di Las Vegas, negli Usa. Norris aveva chiuso la gara al secondo posto, mentre il compagno di squadra era finito in quarta posizione. Con la squalifica dei due piloti della McLaren, Kimi Antonelli sale sul gradino più basso del podio, mentre la Ferrari di Charles Leclerc si piazza in quarta posizione.
Squalifica Norris e Piastri, come cambia la classifica
Al termine della gara Norris aveva aumentato il suo distacco su Piastri in classifica, portandosi a 408 punti, contro i 378 del compagno di squadra. Dopo la squalifica la situazione cambia: Norris resta fermo a 390 punti, mentre Piastri viene raggiunto da Verstappen in seconda posizione, a quota 366.