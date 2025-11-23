Gp Las Vegas, Norris e Piastri squalificati: Leclerc sale al quarto posto. Cosa cambia per la classifica

Le due McLaren, guidate da Lando Norris e Oscar Piastri sono state squalificate dal Gran Premio di Las Vegas per l'irregolarità del fondo (il plank). A comunicarlo è la Fia attraverso un annuncio ufficiale. La decisione è arrivata a seguito di un'indagine condotta sulle due vetture al termine del gp di Las Vegas, negli Usa. Norris aveva chiuso la gara al secondo posto, mentre il compagno di squadra era finito in quarta posizione. Con la squalifica dei due piloti della McLaren, Kimi Antonelli sale sul gradino più basso del podio, mentre la Ferrari di Charles Leclerc si piazza in quarta posizione.