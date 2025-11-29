Piastri in pole position nella Sprint in Qatar, Norris terzo e preoccupato. Malissimo Hamilton

Oscar Piastri su McLaren conquista la pole position della gara Sprint nel Gp del Qatar in 1'20"055 sul tracciato di Losail, beffando una strepitosa Mercedes di George Russell, che chiude a 32 millesimi di distacco. Il leader del campionato mondiale di Formula 1, Lando Norris, invece, partirà dalla terza casella (+0"230) e sarà costretto ad inseguire il compagno di squadra. "Avevo il passo per fare la pole, ma ho commesso un errore nell'ultima curva e non sono riuscito a mettere tutto insieme. Sarei stupido se non provassi a vincere, sono qui per questo. Purtroppo sorpassare in Qatar è impossibile e probabilmente finirò dietro a Piastri e Russell. L'unica chance è fare un sorpasso in partenza", sottolinea il britannico della McLaren. "È stata una buona giornata. È andato tutto bene fin dall'inizio, la sessione è andata nel modo giusto. Grazie al team che mi ha dato una grande macchina, siamo messi bene questo weekend. Nella sprint ci sono pochi punti in palio, ma prendo tutto ciò che si può ottenere", commenta Piastri, distante 24 punti in classifica da Norris.