domenica 30 novembre 2025
Formula 1, Gp del Qatar: orario e dove vederla in tv e streaming

Formula 1, Gp del Qatar: orario e dove vederla in tv e streaming

Sul circuito di Losail Oscar Piastri parte dalla pole position, quinta fila per la Ferrari di Leclerc, Hamilton è 18°. Tutte le info
1 min
DOHA (Qatar) - La stagione della Formula Uno vive il suo momento decisivo. Oscar Piastri partirà dalla pole position. Altro Gp in salita per le Ferrari: Leclerc partirà dalla decima posizione, l’altro ferrarista Hamilton dovrà fare una clamorosa rincorsa dal diciottesimo posto per risalire la corrente. 

Gp Qatar, l’orario della gara

Il Gp del Qatar, penultimo appuntamento della stagione di Formula Uno, avrà inizio alle ore 17.00, orario italiano.

Gp Qatar, dove vederlo in tv e streaming

Il Gp del Qatar verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su SkyGo e NOW, diretta la differita del Gran Premio di Doha sarà visibile su TV8 a partire dalle ore 21.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA

