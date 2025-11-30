Formula 1, Gp del Qatar: orario e dove vederla in tv e streaming
DOHA (Qatar) - La stagione della Formula Uno vive il suo momento decisivo. Oscar Piastri partirà dalla pole position. Altro Gp in salita per le Ferrari: Leclerc partirà dalla decima posizione, l’altro ferrarista Hamilton dovrà fare una clamorosa rincorsa dal diciottesimo posto per risalire la corrente.
Gp Qatar, l’orario della gara
Il Gp del Qatar, penultimo appuntamento della stagione di Formula Uno, avrà inizio alle ore 17.00, orario italiano.
Gp Qatar, dove vederlo in tv e streaming
Il Gp del Qatar verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su SkyGo e NOW, diretta la differita del Gran Premio di Doha sarà visibile su TV8 a partire dalle ore 21.30.