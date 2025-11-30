F1 diretta GP Qatar: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE

Penultima tappa del Mondiale di Formula Uno con il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. Dopo il dominio nella Sprint , Oscar Piastri scatterà dalla pole. Alle sue spalle Lando Norris e Max Verstappen , in una gara potenzialmente decisiva per il titolo di campione del mondo: a Norris basterà vincere per laurearsi campione, mentre Piastri e Verstappen devono sperare di poter rimandare tutto all'ultimo Gran Premio, ad Abu Dhabi. Per la Ferrari , invece, è stato fin qui un altro weekend da incubo: dopo una Sprint deludente, le qualifiche si sono chiuse con Hamilton 18° e Leclerc 10° . I due ferraristi proveranno a fare il possibile, partendo da posizioni complicate e con una SF25 che, fin qui, ha fatto estrema fatica sul circuito di Losail. Segui la gara in diretta.

Siamo al quinto giro e la gara si blocca : nessun duello in pista, piloti disposti a " trenino" uno dietro l'altro.

Contatto tra Gasly e Hulkenberg , con quest'ultimo che finisce in pista e lascia tantissimi detriti in testa. Entra in pista la Safety Car e ora si apre una grandissima possibilità per rientrare ai box e sfruttare un pit-stop gratuito.

E ci prova Max Verstappen , che cede la seconda posizione e rientra ai box per la gomma media . Dentro anche Antonelli.

Decisione molto discutibile del team 'Papaya', con Piastri e Norris che restano gli unici a non essersi fermati durante la Safety Car. I due sono ora davanti a tutti, ma hanno ancora due soste da fare. "Non saremmo dovuti rientrare anche noi?", il team radio emblematico di Norris.

Grazie al traffico nella pitlane e alla velocità del team Ferrari, Leclerc ha guadagnato due posizioni (da 11° a 9°) durante la Safety Car.

Rientra la Safety Car: Piastri dà lo strappo e si riparte! Dietro Sainz è quarto , guadagnata una posizione su Antonelli con il traffico in pitlane.

Piastri e Norris guadagnano un secondo di distacco da Verstappen dopo un solo giro. La strategia McLaren è chiarissima: spingere ora e poi fare l'overcut all'olandese con il secondo stop.

Con queste posizioni il Mondiale sarebbe rimandato ad Abu Dhabi , ma solo tra Norris e Piastri con Verstappen fuori dai giochi .

Gara estremamente anonima di Leclerc e Hamilton fin qui (15° giro): il monegasco è 9° dietro a Russell, l'inglese è 14° dietro ad Albon.

17:09

Piastri cerca di scappare, Verstappen davanti a Norris

Piastri ora spinge e si porta a 2 secondi da Verstappen, non dandogli il DRS. L'olandese resta davanti a Norris, poi Antonelli, Sainz, Alonso, Russell, Hadjar, Gasly e Hulkenberg a chiudere la top ten. Leclerc ancora 11°, Hamilton scende in 14ª posizione.

17:05

Grande partenza di Hamilton, male Leclerc

Hamilton guadagna cinque posizioni in partenza ed è 13°, mentre Leclerc ne perde una ed è 11°.

17:05

+++ Si parte! Verstappen passa subito Norris +++

E si parte! Piastri vola via, Verstappen passa subito Norris per la seconda posizione. Male Russell che perde tre posizioni, Antonelli è quarto!

17:00

Inizia il giro di formazione

Formation lap sul circuito di Losail: tra pochissimo si parte.

16:59

I primi dieci su gomma media, Hamilton parte con la soft

Ecco le mescole con cui partiranno i piloti: tutta la top ten, inclusi Norris, Piastri e Verstappen, partirà su gomma media. Stessa scelta anche per Leclerc. Sulla soft solo Hulkenberg e Lewis Hamilton, che avrà bisogno di un miracolo dalla 18ª posizione. Gomma dura per Colapinto (che partirà dalla pitlane) e Albon.

16:52

Zak Brown non risponde sul Mondiale

"Piastri è stato perfetto fin qui, ama questa pista: sta correndo al suo massimo livello. Mondiale? Sarà una bella gara, siamo emozionati". Evita domande sul Mondiale il team principal McLaren Zak Brown.

16:47

Tanta tensione in pista: si decide il Mondiale

Facce molto tese e concentrate sulla griglia di partenza: Norris ha un match-point a disposizione ma rischiando troppo può rovinare tutto, Piastri ancora spera, Verstappen non ha nulla da perdere.

16:40

Ultime modifiche sulle monoposto in griglia

Cresce l'attesa quando mancano 20 minuti alla partenza. Le monoposto sono già posizionate in griglia, con i team impegnati nelle ultime modifiche prima della partenza.

16:38

Verstappen, cambio motore ma senza penalità

Sulla Red Bull di Max Verstappen sono stati cambiati ICE, turbo, MGU-H e MGU-K prima della gara. Non riceverà nessuna penalità, poiché si tratta di componenti già utilizzati in passato.

16:30

Norris è vicinissimo al titolo: può diventare campione per la prima volta

Il più vicino al titolo dei tre contendenti è Lando Norris, il pilota rimasto più costante durante la stagione e capace di arrivare alla penultima tappa del Mondiale con 22 punti di vantaggio sul compagno di squadra Piastri. L'inglese può giocare di strategia e accontentarsi di un risultato favorevole per arrivare ad Abu Dhabi da grande favorito, oppure spingere e chiudere i conti già qui in Qatar: sarebbe il primo titolo per lui.

16:25

Piastri è tornato: vittoria Sprint e pole

L'altro contendente per il Mondiale è Oscar Piastri che, dopo una lunghissima crisi in cui ha ceduto la prima posizione in classifica a Norris, sembra finalmente tornato. Pole nella qualifica Sprint, vittoria dominante nella Sprint e pole per la gara: l'australiano non molla ancora la possibilità di diventare campione del mondo.

16:20

Verstappen promette battaglia: "Non ho nulla da perdere"

O la va o la spacca per Max Verstappen, che per completare una rimonta pazzesca e laurearsi campione del mondo per la quinta volta avrà bisogno che tutto vada a suo favore. L'olandese partirà terzo e promette battaglia ai 'Papaya' Norris e Piastri: "Io preoccupato? No, dovrebbero esserlo loro. Io non ho nulla da perdere, in partenza proveremo tutto il possibile. Potremmo avere difficoltà a stare con le McLaren, ma non si sa mai cosa può succedere".

16:16

Leclerc, il team radio fa discutere: "Pensavo di..."

Il primo giro della Sprint Race di Charles Leclerc è stavo un vero e proprio incubo, rischiando subito di perdere il controllo della sua SF25. Ecco cosa è successo e come ha reagito il pilota monegasco. LEGGI QUI

16:14

Gp del Qatar, le strategie e la regola imposta sulle gomme

Si correrà con una nuova regola imposta ai team: ogni pilota non potrà fare più di 25 giri sullo stesso treno di gomme, e sarà costretto a rientrare ai box anche nel caso la gomma sia ancora in buone condizioni. Questo aggiunge nuove strategie per i team. Si prevede, infatti, una gara con l'uso di tutte le mescole (soft, media e dura) con due stop sui 57 giri del Gran Premio.

16:09

Gp del Qatar: sarà grande lotta in curva 1

Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen e George Russell. Queste le prime due file della griglia di partenza, con i tre contendenti per il titolo e l'inglese che ha già dimostrato di andare molto forte su questa pista. Sarà subito grande bagarre a partire da curva 1: qui si decide il Mondiale piloti.

16:07

Ferrari, il futuro fa paura: c’è qualcosa di agghiacciante

La Sprint ha costituito il punto più basso della Rossa dei tempi moderni, con una macchina ancora più imperdonabile della pessima SF1000 del 2020. Davanti ad Hamilton e Leclerc hanno chiuso, beffardamente, una Sauber e una Haas, con motore di Maranello. Ora vengono a galla mille domande. LEGGI TUTTO

16:05

Ferrari in grande difficoltà: cosa sta succedendo in Qatar

Dopo una Sprint Race deludente (Hamilton 16° e Leclerc 13°), non è andata meglio in qualifica: l'inglese fuori in Q1 partirà 18°, mentre il monegasco è riuscito a spingersi fino al Q3 ma partirà 10°. La SF25 sembra avere pochissimo feeling con il tracciato di Losail: Hamilton e Leclerc lamentano poca stabilità, tanto sovrasterzo e sottosterzo, una macchina che sembra incontrollabile in un circuito celebre per le sue curve ad alta velocità.

16:02

Norris campione del mondo se...: tutte le combinazioni

Già oggi Lando Norris può laurearsi campione del mondo. Per farlo dovrà guadagnare quattro punti sul compagno di squadra Oscar Piastri e non perderne nessuno su Max Verstappen. L'alternativa senza calcoli è sulla carta più semplice: gli basterà vincere il Gran Premio del Qatar.

16:00

F1, Gp del Qatar: tra un'ora si parte

Tra un'ora, alle ore 17 italiane, si spegneranno i semafori e inizierà il Gran Premio del Qatar. Gara potenzialmente già decisiva per il Mondiale piloti tra Norris, Piastri e Verstappen. Dietro le Ferrari vivranno l'ennesima gara di sofferenza, cercando di rimontare per ottenere un buon risultato. Segui la diretta testuale della gara con tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport - Stadio.

Qatar - Circuito di Losail