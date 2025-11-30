F1 diretta GP Qatar: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton LIVE
Penultima tappa del Mondiale di Formula Uno con il Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail. Dopo il dominio nella Sprint, Oscar Piastri scatterà dalla pole. Alle sue spalle Lando Norris e Max Verstappen, in una gara potenzialmente decisiva per il titolo di campione del mondo: a Norris basterà vincere per laurearsi campione, mentre Piastri e Verstappen devono sperare di poter rimandare tutto all'ultimo Gran Premio, ad Abu Dhabi. Per la Ferrari, invece, è stato fin qui un altro weekend da incubo: dopo una Sprint deludente, le qualifiche si sono chiuse con Hamilton 18° e Leclerc 10°. I due ferraristi proveranno a fare il possibile, partendo da posizioni complicate e con una SF25 che, fin qui, ha fatto estrema fatica sul circuito di Losail. Segui la gara in diretta.
17:30
Verstappen riceve l'ok: può spingere
Dopo qualche giro per portare le gomme a temperatura senza rischiare, Verstappen riceve l'ok dal team Red Bull: può spingere e avvicinarsi alle McLaren.
17:29
Gara anonima di Leclerc e Hamilton
Gara estremamente anonima di Leclerc e Hamilton fin qui (15° giro): il monegasco è 9° dietro a Russell, l'inglese è 14° dietro ad Albon.
17:25
Se finirà così sarà tutto rimandato ad Abu Dhabi
Con queste posizioni il Mondiale sarebbe rimandato ad Abu Dhabi, ma solo tra Norris e Piastri con Verstappen fuori dai giochi.
17:24
Quanto spingono le McLaren
Piastri e Norris guadagnano un secondo di distacco da Verstappen dopo un solo giro. La strategia McLaren è chiarissima: spingere ora e poi fare l'overcut all'olandese con il secondo stop.
17:22
Strappo Piastri, si riparte
Rientra la Safety Car: Piastri dà lo strappo e si riparte! Dietro Sainz è quarto, guadagnata una posizione su Antonelli con il traffico in pitlane.
17:20
Verstappen si prepara a spingere
Verstappen torna in terza posizione dopo il pitstop e si prepara a spingere al massimo per chiudere il gap sui 'Papaya'. C'è ancora la Safety Car in pista.
17:20
Leclerc guadagna due posizioni
Grazie al traffico nella pitlane e alla velocità del team Ferrari, Leclerc ha guadagnato due posizioni (da 11° a 9°) durante la Safety Car.
17:17
Rientrano tutti tranne le McLaren!
Decisione molto discutibile del team 'Papaya', con Piastri e Norris che restano gli unici a non essersi fermati durante la Safety Car. I due sono ora davanti a tutti, ma hanno ancora due soste da fare. "Non saremmo dovuti rientrare anche noi?", il team radio emblematico di Norris.
17:16
Rientrano anche Leclerc e Hamilton
Ne approfittano anche Leclerc e Hamilton, doppio stop per la Ferrari che montano entrambi gomma media.
17:15
Verstappen ci prova: rientra ai box!
E ci prova Max Verstappen, che cede la seconda posizione e rientra ai box per la gomma media. Dentro anche Antonelli.
17:14
Safety car in pista: Hulkenberg a muro
Contatto tra Gasly e Hulkenberg, con quest'ultimo che finisce in pista e lascia tantissimi detriti in testa. Entra in pista la Safety Car e ora si apre una grandissima possibilità per rientrare ai box e sfruttare un pit-stop gratuito.
17:11
Gara ora bloccata, si forma il "trenino"
Siamo al quinto giro e la gara si blocca: nessun duello in pista, piloti disposti a "trenino" uno dietro l'altro.
17:09
Piastri cerca di scappare, Verstappen davanti a Norris
Piastri ora spinge e si porta a 2 secondi da Verstappen, non dandogli il DRS. L'olandese resta davanti a Norris, poi Antonelli, Sainz, Alonso, Russell, Hadjar, Gasly e Hulkenberg a chiudere la top ten. Leclerc ancora 11°, Hamilton scende in 14ª posizione.
17:05
Grande partenza di Hamilton, male Leclerc
Hamilton guadagna cinque posizioni in partenza ed è 13°, mentre Leclerc ne perde una ed è 11°.
17:05
+++ Si parte! Verstappen passa subito Norris +++
E si parte! Piastri vola via, Verstappen passa subito Norris per la seconda posizione. Male Russell che perde tre posizioni, Antonelli è quarto!
17:00
Inizia il giro di formazione
Formation lap sul circuito di Losail: tra pochissimo si parte.
16:59
I primi dieci su gomma media, Hamilton parte con la soft
Ecco le mescole con cui partiranno i piloti: tutta la top ten, inclusi Norris, Piastri e Verstappen, partirà su gomma media. Stessa scelta anche per Leclerc. Sulla soft solo Hulkenberg e Lewis Hamilton, che avrà bisogno di un miracolo dalla 18ª posizione. Gomma dura per Colapinto (che partirà dalla pitlane) e Albon.
16:52
Zak Brown non risponde sul Mondiale
"Piastri è stato perfetto fin qui, ama questa pista: sta correndo al suo massimo livello. Mondiale? Sarà una bella gara, siamo emozionati". Evita domande sul Mondiale il team principal McLaren Zak Brown.
16:47
Tanta tensione in pista: si decide il Mondiale
Facce molto tese e concentrate sulla griglia di partenza: Norris ha un match-point a disposizione ma rischiando troppo può rovinare tutto, Piastri ancora spera, Verstappen non ha nulla da perdere.
16:40
Ultime modifiche sulle monoposto in griglia
Cresce l'attesa quando mancano 20 minuti alla partenza. Le monoposto sono già posizionate in griglia, con i team impegnati nelle ultime modifiche prima della partenza.
16:38
Verstappen, cambio motore ma senza penalità
Sulla Red Bull di Max Verstappen sono stati cambiati ICE, turbo, MGU-H e MGU-K prima della gara. Non riceverà nessuna penalità, poiché si tratta di componenti già utilizzati in passato.
16:30
Norris è vicinissimo al titolo: può diventare campione per la prima volta
Il più vicino al titolo dei tre contendenti è Lando Norris, il pilota rimasto più costante durante la stagione e capace di arrivare alla penultima tappa del Mondiale con 22 punti di vantaggio sul compagno di squadra Piastri. L'inglese può giocare di strategia e accontentarsi di un risultato favorevole per arrivare ad Abu Dhabi da grande favorito, oppure spingere e chiudere i conti già qui in Qatar: sarebbe il primo titolo per lui.
16:25
Piastri è tornato: vittoria Sprint e pole
L'altro contendente per il Mondiale è Oscar Piastri che, dopo una lunghissima crisi in cui ha ceduto la prima posizione in classifica a Norris, sembra finalmente tornato. Pole nella qualifica Sprint, vittoria dominante nella Sprint e pole per la gara: l'australiano non molla ancora la possibilità di diventare campione del mondo.
16:20
Verstappen promette battaglia: "Non ho nulla da perdere"
O la va o la spacca per Max Verstappen, che per completare una rimonta pazzesca e laurearsi campione del mondo per la quinta volta avrà bisogno che tutto vada a suo favore. L'olandese partirà terzo e promette battaglia ai 'Papaya' Norris e Piastri: "Io preoccupato? No, dovrebbero esserlo loro. Io non ho nulla da perdere, in partenza proveremo tutto il possibile. Potremmo avere difficoltà a stare con le McLaren, ma non si sa mai cosa può succedere".
16:16
Leclerc, il team radio fa discutere: "Pensavo di..."
Il primo giro della Sprint Race di Charles Leclerc è stavo un vero e proprio incubo, rischiando subito di perdere il controllo della sua SF25. Ecco cosa è successo e come ha reagito il pilota monegasco. LEGGI QUI
16:14
Gp del Qatar, le strategie e la regola imposta sulle gomme
Si correrà con una nuova regola imposta ai team: ogni pilota non potrà fare più di 25 giri sullo stesso treno di gomme, e sarà costretto a rientrare ai box anche nel caso la gomma sia ancora in buone condizioni. Questo aggiunge nuove strategie per i team. Si prevede, infatti, una gara con l'uso di tutte le mescole (soft, media e dura) con due stop sui 57 giri del Gran Premio.
16:09
Gp del Qatar: sarà grande lotta in curva 1
Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen e George Russell. Queste le prime due file della griglia di partenza, con i tre contendenti per il titolo e l'inglese che ha già dimostrato di andare molto forte su questa pista. Sarà subito grande bagarre a partire da curva 1: qui si decide il Mondiale piloti.
16:07
Ferrari, il futuro fa paura: c’è qualcosa di agghiacciante
La Sprint ha costituito il punto più basso della Rossa dei tempi moderni, con una macchina ancora più imperdonabile della pessima SF1000 del 2020. Davanti ad Hamilton e Leclerc hanno chiuso, beffardamente, una Sauber e una Haas, con motore di Maranello. Ora vengono a galla mille domande. LEGGI TUTTO
16:05
Ferrari in grande difficoltà: cosa sta succedendo in Qatar
Dopo una Sprint Race deludente (Hamilton 16° e Leclerc 13°), non è andata meglio in qualifica: l'inglese fuori in Q1 partirà 18°, mentre il monegasco è riuscito a spingersi fino al Q3 ma partirà 10°. La SF25 sembra avere pochissimo feeling con il tracciato di Losail: Hamilton e Leclerc lamentano poca stabilità, tanto sovrasterzo e sottosterzo, una macchina che sembra incontrollabile in un circuito celebre per le sue curve ad alta velocità.
16:02
Norris campione del mondo se...: tutte le combinazioni
Già oggi Lando Norris può laurearsi campione del mondo. Per farlo dovrà guadagnare quattro punti sul compagno di squadra Oscar Piastri e non perderne nessuno su Max Verstappen. L'alternativa senza calcoli è sulla carta più semplice: gli basterà vincere il Gran Premio del Qatar.
16:00
F1, Gp del Qatar: tra un'ora si parte
Tra un'ora, alle ore 17 italiane, si spegneranno i semafori e inizierà il Gran Premio del Qatar. Gara potenzialmente già decisiva per il Mondiale piloti tra Norris, Piastri e Verstappen. Dietro le Ferrari vivranno l'ennesima gara di sofferenza, cercando di rimontare per ottenere un buon risultato. Segui la diretta testuale della gara con tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport - Stadio.
Qatar - Circuito di Losail