martedì 2 dicembre 2025
Fornaroli, dal titolo in Formula 2 alla McLaren: "Sono orgoglioso"© Getty Images

Fornaroli, dal titolo in Formula 2 alla McLaren: "Sono orgoglioso"

Il pilota italiano è entrato a far parte del programma di sviluppo dei piloti della scuderia
1 min

Dopo aver vinto il titolo di campione del Mondo di Formula 3 lo scorso anno e il Mondiale di Formula 2 con una gara d'anticipo, Leonardo Fornaroli è entrato a far parte del programma di sviluppo dei piloti McLaren. "Sono incredibilmente orgoglioso di partecipare a questo programma dopo un altro anno di successi in pista. Vincere sia il titolo FIA di Formula 3 che quello di Formula 2 sono stati passi importanti nel mio percorso: sono motivato a fare il passo successivo nel mio sviluppo attraverso il programma McLaren, mentre lavoro verso il mio obiettivo finale di correre al massimo livello", ha scritto sui social.

Fornaroli: "Grato alla McLaren"

"Sono molto grato a McLaren per questa opportunità e ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto durante tutta la mia carriera.Non vedo l'ora di iniziare e lavorare a stretto contatto con il resto della squadra", ha aggiunto Fornaroli. Il pilota italiano si è detto pronto a "sposare" la scuderia inglese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

