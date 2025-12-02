Fornaroli, dal titolo in Formula 2 alla McLaren: "Sono orgoglioso"

Dopo aver vinto il titolo di campione del Mondo di Formula 3 lo scorso anno e il Mondiale di Formula 2 con una gara d'anticipo, Leonardo Fornaroli è entrato a far parte del programma di sviluppo dei piloti McLaren. "Sono incredibilmente orgoglioso di partecipare a questo programma dopo un altro anno di successi in pista. Vincere sia il titolo FIA di Formula 3 che quello di Formula 2 sono stati passi importanti nel mio percorso: sono motivato a fare il passo successivo nel mio sviluppo attraverso il programma McLaren, mentre lavoro verso il mio obiettivo finale di correre al massimo livello", ha scritto sui social.