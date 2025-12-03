Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Montezemolo furioso sulla stagione della Ferrari: "Preferisco tacere. È la cosa più importante..."

L’ex presidente della Scuderia di Maranello non regala sconti dopo la disastrosa stagione delle Rosse: cosa ha detto
ROMA - È stato il presidente più vincente della storia recente della Ferrari, ma ora è lontano anni luce da Maranello: Luca Cordero di Montezemolo è deluso e amareggiato dalla deludente stagione delle Rosse che sono andate al di là dei peggiori pronostici. "La stagione della Ferrari? Posso solo dire che non ho parole e che in questo momento preferisco tacere - afferma alla presentazione della 36ª maratona Telethon - sono arrabbiato e deluso perché la Ferrari dopo la famiglia è la cosa più importante della mia vita, e anche molto preoccupato per il futuro".

