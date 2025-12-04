Norris, Verstappen e Piastri: tutte le combinazioni vincenti per il campione del Mondiale di Formula 1 2025

Titoli finali in arrivo per il Mondiale 2025 di Formula 1: la classifica attuale rende ancora incerto il finale di stagione, con il Gran Premio di Abu Dhabi che risulterà decisivo: Norris, dopo il match point gettato alle ortiche in Qatar avrà ancora una chance, ma Verstappen e Piastri restano ancora in ballo. Il pilota della McLaren ha 408 punti in classifica: dodici di vantaggio su Verstappen (a 396) e 16 sul compagno di squadra Piastri (392 punti). Il Mondiale si deciderà dunque nel prossimo Gran Premio, quando ci saranno in palio 25 punti: Il sistema di punteggio dei Gran Premi è il seguente 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.