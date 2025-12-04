Norris, Verstappen e Piastri: tutte le combinazioni vincenti per il campione del Mondiale di Formula 1 2025
Titoli finali in arrivo per il Mondiale 2025 di Formula 1: la classifica attuale rende ancora incerto il finale di stagione, con il Gran Premio di Abu Dhabi che risulterà decisivo: Norris, dopo il match point gettato alle ortiche in Qatar avrà ancora una chance, ma Verstappen e Piastri restano ancora in ballo. Il pilota della McLaren ha 408 punti in classifica: dodici di vantaggio su Verstappen (a 396) e 16 sul compagno di squadra Piastri (392 punti). Il Mondiale si deciderà dunque nel prossimo Gran Premio, quando ci saranno in palio 25 punti: Il sistema di punteggio dei Gran Premi è il seguente 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
Norris, le combinazioni per dioventare campione del Mondo
Lando Norris potrà laurearsi campione del mondo domenica se:
- Chiuderà sul podio.
- Arriverà quarto o quinto, ma Verstappen non dovesse vincere il Gp.
- Arriverà sesto o settimo e nè Verstappen, nè Piastri porteranno a casa la vittoria.
- Se chiuderà all'ottavo posto, Verstappen arriverà dal terzo posto in giù e Piastri non dovesse vincere.
- Se chiuderà al nono posto, Verstappen non salirà sul podio e Piastri non dovesse vincere.
- Se dovesse arrivare decimo, con Verstappen fuori dal podio e Piastri dal terzo in giù.
- Fuori dalla zona punti, con Verstappen dal quarto posto in giù e Piastri dal terzo in giù.
Verstappen, le combinazioni per diventare campione del Mondo
Max Verstappen potrà laurearsi campione del mondo domenica se:
- Vincesse il Gp e Norris dovesse arrivare dal quarto posto in giù
- Arrivasse secondo, con Norris classificatosi dall'ottavo posto in giù e senza la vittoria di Piastri
- Arrivasse terzo, con Norris dal nono posto in giù e senza la vittoria di Piastri.
Piastri, le combinazioni per diventare campione del Mondo
Oscar Piastri potrà vincere il titolo Mondiale se:
- vincesse il Gram Premio e Norris chiudesse dal sesto posto in giù
- Chiudesse secondo, con Norris piazzato dal decimo posto in giù e Verstappen dal quarto in giù.
