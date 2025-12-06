Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Vanzini, la voce della Formula 1 commuove tutti: “Ho un tumore, a gennaio mi opero”

Il telecronista di Sky Sport racconta per la prima volta le sue condizioni: “I miei figli mi hanno chiesto di parlarne”
formula1 motori Sky Sport

MILANO - Una vita passata a raccontare emozioni, a trasmettere le vibrazioni della Formula 1 tra accelerazioni e brividi. Poi la brusca frenata, il rientro ai box, un pit stop necessario per risolvere qualcosa che non va. Carlo Vanzini, telecronista principe della squadra motori di Sky Sport racconta per la prima volta la sua condizione al Corriere della Sera: “Ho un tumore al pancreas, a gennaio mi opero”

Vanzini, il coraggio di uscire allo scoperto

Il giornalista ha già affrontato varie sedute di chemioterapia, fra qualche settimana potrà sottoporsi all’intervento chirurgico. E’ una luce in fondo al tunnel che dà speranza, che genera forza in un momento dove trovare forza diventa un elemento psicologico fondamentale, determinante, decisivo. L’amore dei suoi tre figli e della moglie - la collega Cristina Fantoni di La7 - farà il resto, insieme ai medici che lo stanno curando. “E’ stato mio figlio Luca a spingermi a rivelare tutto ciò, prima del Gp d’Olanda l’ho detto al nostro team motori di Sky, e sono stati tutti fantastici. Ho la speranza di piantare un ulivo. E di vederlo fiorire…”.

Tutte le news di Formula 1

