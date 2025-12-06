Vanzini, la voce della Formula 1 commuove tutti: “Ho un tumore, a gennaio mi opero”

Vanzini, il coraggio di uscire allo scoperto

Il giornalista ha già affrontato varie sedute di chemioterapia, fra qualche settimana potrà sottoporsi all’intervento chirurgico. E’ una luce in fondo al tunnel che dà speranza, che genera forza in un momento dove trovare forza diventa un elemento psicologico fondamentale, determinante, decisivo. L’amore dei suoi tre figli e della moglie - la collega Cristina Fantoni di La7 - farà il resto, insieme ai medici che lo stanno curando. “E’ stato mio figlio Luca a spingermi a rivelare tutto ciò, prima del Gp d’Olanda l’ho detto al nostro team motori di Sky, e sono stati tutti fantastici. Ho la speranza di piantare un ulivo. E di vederlo fiorire…”.