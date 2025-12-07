Formula 1, Gp di Abu Dhabi: orario e dove vederla in tv e streaming

Il Mondiale di Formula 1 arriva all'atto conclusivo. Il Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento stagionale, porterà a stilare la classifica finale e a decretare il nuovo campione del Mondo. Tre i piloti ancora in corsa: Norris, Verstappen e Piastri. Il pilota della Mclaren deve difendere 12 punti di vantaggio sul quattro volte Campione del Mondo e sedici sul compagno di squadra.

Mondiale piloti, tutte le combinazioni

In palio ci sono 25 punti: Norris vincerà il titolo se salirà sul podio (primo, secondo o terzo), indipendentemente dal risultato di Verstappen. Quest'ultimo (che parte in pole) per effettuare il sorpasso in classifica deve vincere la gara e sperare che l'attuale leader finisca dal quarto posto in giù. Se l'olandese dovesse arrivare secondo, dovrà sperare che Norris chiuda la gara dall'ottavo posto in giù. Nel caso in cui arrivasse terzo, il pilota della McLaren dovrebbe chiudere almeno nono. Piastri diventerebbe campione del mondo se vincesse il Gran Premio e Norris chiudesse dal sesto posto in giù: oppure chiudesse secondo, con Norris piazzato dal decimo posto in giù e Verstappen dal quarto in giù.

Gp Abu Dhabi, l’orario della gara

Il Gp di Abu Dhabi,ultimo appuntamento della stagione di Formula Uno, avrà inizio alle 14:00, orario italiano.

Gp Abu Dhabi, dove vederlo in tv e streaming

Il Gp di Abu Dhabi verrà trasmesso in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su SkyGo e NOW. La differita del Gran Premio di Doha sarà visibile su TV8 a partire dalle ore 17:00