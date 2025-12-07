Norris scoppia in lacrime: è il nuovo campione della Formula 1. Il pianto della mamma e il bacio con la fidanzata

F1, Norris campione del mondo: le lacrime e il bacio alla fidanzata

Le prime emozioni le ha esternate nel team radio, ringraziando già in lacrime tutta la squadra: "Non sto piangendo... giuro" ha detto scherzando. Un pianto di gioia proseguito poi nell'intervista post gara e che ha 'contagiato' la mamma, con Norris che ha infine baciato la sua fidanzata Margarida: "Era un po' di tempo che non piangevo. È stato un percorso molto lungo. Voglio ringraziare tutti i membri del team, i miei genitori che sono coloro che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. È una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max che non mi hanno reso la vita semplice. È stato un piacere correre con loro e mi sono divertito. È stata un'annata lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga, ho continuato a spingere e a lottare fino alla fine. Sono molto fiero di me stesso e di tutte le persone che sto facendo piangere in questo momento. Investigazione? Sapevo che quello che avevo fatto era corretto e non mi sono preoccupato troppo".