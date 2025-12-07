Norris scoppia in lacrime: è il nuovo campione della Formula 1. Il pianto della mamma e il bacio con la fidanzata
ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Missione compiuta per Lando Norris, campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il 26enne britannico della McLaren, nonostante qualche brivido nell'ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, ha vinto infatti il titolo piloti grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Max Verstappen e di Oscar Piastri. All'olandese, invece, non è bastato il successo di Yas Marina (l'ottavo di quest'anno) che lo ha portato a chiudere il campionato a sole due lunghezze di distanza dala vetta. Un'annata straordinaria da parte di Norris, che dopo aver centrato 7 vittorie, 15 podi e 7 pole position ha potuto finalmente liberare tutta la propria gioia.
Le prime emozioni le ha esternate nel team radio, ringraziando già in lacrime tutta la squadra: "Non sto piangendo... giuro" ha detto scherzando. Un pianto di gioia proseguito poi nell'intervista post gara e che ha 'contagiato' la mamma, con Norris che ha infine baciato la sua fidanzata Margarida: "Era un po' di tempo che non piangevo. È stato un percorso molto lungo. Voglio ringraziare tutti i membri del team, i miei genitori che sono coloro che mi hanno sostenuto fin dall'inizio. È una sensazione fantastica, voglio congratularmi con Oscar e Max che non mi hanno reso la vita semplice. È stato un piacere correre con loro e mi sono divertito. È stata un'annata lunga, ma ce l'abbiamo fatta. Sapevo che sarebbe stata una gara lunga, ho continuato a spingere e a lottare fino alla fine. Sono molto fiero di me stesso e di tutte le persone che sto facendo piangere in questo momento. Investigazione? Sapevo che quello che avevo fatto era corretto e non mi sono preoccupato troppo".