Norris campione tra le polemiche: sorpassa Tsunoda fuori dalla pista, niente penalità

ABU DHABI - Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula Uno. Questo il verdetto dell'ultimo Gran Premio della stagione, ad Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina, dove l'inglese chiude terzo e quindi si assicura il titolo nonostante la vittoria di Verstappen. Una gara di tattica e difesa per Norris, che non si è mai interessato di andare a prendere l'olandese, ma solo di difendere il podio che gli avrebbe assicurato il trionfo. Una grande gara quella del pilota 'Papaya', su cui però non mancano le polemiche .

Norris bloccato dietro Tsunoda: cosa è successo

Le polemiche arrivano da quanto successo nella prima metà di gara. Al giro 18 Norris rientra per montare gomma media e rispondere a Leclerc, che stava mettendo pressione sul suo terzo posto. L'inglese è rientrato davanti al monegasco, ma bloccato nel traffico dei piloti che non si erano fermati. Sono iniziati dei grandi giri per Norris, che ha passato prima Antonelli e poi si è reso protagonista di un super doppio sorpasso su Stroll e Lawson. Il pericolo più grande, però, era Yuki Tsunoda, compagno di squadra di Max Verstappen. Il momento del sorpasso è arrivato al giro 23, creando però numerose polemiche.

Norris, niente penalità per il sorpasso: i dubbi

Norris ha sfruttato il lunghissimo rettilineo per passare la Red Bull di Tsunoda, che ha fatto però diverse onde, diversi cambi di direzione, per non dare la scia al pilota McLaren e impedirgli di passare. Norris non si è scomposto ed è riuscito comunque a passare il giapponese, ma fuori dalla pista. Il replay, infatti, evidenzia come tutte le ruote di Norris erano fuori dal tracciato nel momento del sorpasso, un gesto che solitamente viene punito con una penalità. Norris è stato indagato, ma la decisione finale degli steward ha fatto e farà discutere: penalità per Tsunoda per aver cambiato troppe volte direzione su rettilineo e nulla per Norris, che è rimasto libero di correre e volare verso il suo primo titolo del mondo. Gli steward hanno deciso così di punire quanto fatto dal giapponese, ritenendo il sorpasso dell'inglese fuori dalla pista obbligato dal comportamento di Tsunoda.