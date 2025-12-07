Vanzini, lo studio Sky omaggia il suo "capitano" e scoppia in lacrime: il momento emozionante in diretta

Cala il sipario sulla stagione di Formula Uno. Con il trionfo di Lando Norris si chiude un altro anno di gare non solo per i team e i piloti, ma per tutti gli addetti ai lavori, anche quelli dei media specializzati sul settore. Si chiude così anche la stagione della squadra motori di Sky Sport , ma è un finale molto particolare e diverso dal solito vista la recente notizia legata a Carlo Vanzini, la voce italiana della F1 .

Vanzini, tanta emozione per l'ultima telecronaca della stagione

Il telecronista e giornalista ha infatti annunciato pochi giorni fa di avere un tumore al pancreas, con un intervento chirurgico già in programma per gennaio. Un argomento delicatissimo, che viene accennato ma mai direttamente menzionato durante l'ultima telecronaca della stagione, per l'emozionante gara ad Abu Dhabi che ha deciso il titolo. Poi, però, nel finale l'emozione prende il sopravvento e sono in tanti a rendere omaggio a Carlo Vanzini. Prima Marc Gené, che ha commentato insieme a lui tutte le gare della stagione: "Noi nel nostro team abbiamo un campione che è Carlo. Grazie perché sei stato un leader e ovviamente ti aspetto l'anno prossimo qui con me in telecronaca, già dall'Australia. Tutti ti vogliamo tanto tanto bene".

Vanzini, saluti e ringraziamenti: lo studio scoppia in lacrime

Poi la chiusura del programma, dopo la fine della gara e le interviste, è il momento più emozionante. Davide Camicioli saluta "il suo capitano" con tanto di applauso, con tutto lo studio che scoppia in lacrime per Carlo Vanzini, che ringrazia il suo team. Un momento toccante, che sui social ha portato a tantissimi altri ringraziamenti e messaggi per il telecronista.