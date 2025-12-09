Hamilton esausto: "Ferrari, staccherò completamente la spina: il telefono finirà nel cestino"

ABU DHABI - Cala il sipario su questa stagione di Formula Uno, con Lando Norris campione e i consueti test di Abu Dhabi che rappresentano gli ultimi giri dei piloti con queste monoposto, che saranno poi completamente rinnovate nel 2026. Finalmente si chiude la stagione di incubo di Lewis Hamilton: ci si aspettava ben altro al suo primo anno in Ferrari, ma il bilancio è di una vittoria Sprint (in Cina) e zero podi in gara, con solo tante, tantissime delusioni. La stagione dell'inglese si è chiusa con un ottavo posto ad Abu Dhabi, un buon risultato tenendo conto che partiva dalla 16ª posizione dopo l'ennesimo disastro in qualifica.