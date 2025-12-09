Hamilton esausto: "Ferrari, staccherò completamente la spina: il telefono finirà nel cestino"
ABU DHABI - Cala il sipario su questa stagione di Formula Uno, con Lando Norris campione e i consueti test di Abu Dhabi che rappresentano gli ultimi giri dei piloti con queste monoposto, che saranno poi completamente rinnovate nel 2026. Finalmente si chiude la stagione di incubo di Lewis Hamilton: ci si aspettava ben altro al suo primo anno in Ferrari, ma il bilancio è di una vittoria Sprint (in Cina) e zero podi in gara, con solo tante, tantissime delusioni. La stagione dell'inglese si è chiusa con un ottavo posto ad Abu Dhabi, un buon risultato tenendo conto che partiva dalla 16ª posizione dopo l'ennesimo disastro in qualifica.
Hamilton esausto: "Il telefono? Finirà nel cestino"
"Non vedo l'ora che arrivi la pausa. Ho bisogno di staccare la spina, non voglio parlare di F1 con nessuno". Queste le parole di Lewis Hamilton all'emittente britannica Sky Sports F1 durante questa giornata di test. L'inglese, esausto dopo una stagione da dimenticare, non vede l'ora di potersi allontanare dal circuito: "Nessuno mi potrà contattare quest'inverno. Non avrò il telefono con me e non vedo l'ora. Staccherò completamente la spina. Di solito ho sempre il telefono a portata di mano. Ma questa volta, finirà nel cestino...".