mercoledì 10 dicembre 2025
Ex manager di Schumacher shock: rapinato e aggredito nella sua villa a Stoccarda

Momenti di paura in Germania per Willi Weber, ex procuratore della leggenda della Formula 1: tutti i dettagli
2 min
Terrore e paura in Germania, più precisamente a Stoccarda, dove Willi Weber, ex manager della leggenda della Formula 1, Michael Schumacher, è stato aggredito all'interno della sua villa. La notizia shock 'ha pubblicata Bild. Gli aggressori non hanno avuto pietà perché hanno legato e rapinato l'83enne nella sua abituazione la notte di martedì. Secondo le ultime informazioni, alcune casseforti in casa di Weber sono state scassinate e svuotate. Diverse persone erano presenti in casa al momento della rapina. Lo stesso Weber è rimasto ferito durante l'aggressione. 

Le parole dell'ex manager di Schumacher

"Ho un occhio nero, la polizia è qui a parlarmi. Mi sento malissimo. Sono completamente sotto shock", ha detto l'ex manager del campione tedesco. Inoltre, ha aggiunto che uno dei suoi conoscenti è riuscito a liberarsi dalle manette dopo un'ora e ad avvisare la polizia. Gli oggetti rubati e l'entità dei danni sono ancora oggetto di accertamento. Per oltre 20 anni Weber è stato il manager di Schumacher. Già negli anni '80 aveva portato il giovane pilota nella sua scuderia di Formula 3 e lo aveva poi accompagnato verso i suoi più grandi successi, tra cui sette titoli mondiali. Con il ritorno di Schumacher in Formula 1 nel 2010, le loro strade si sono separate. Weber ha ceduto i suoi compiti all'ex consulente di Schumacher, Sabine Kehm. Solo poche settimane prima dell'aggressione è stato reso noto che l'ex manager voleva vendere la sua villa. 

 

 

 

