venerdì 12 dicembre 2025
Lando Norris, la festa gli costa cara: il conto al bar è da record, ecco quanto ha speso

Il nuovo campione di Formula 1 si è dato alla pazza gioia dopo il successo mondiale: cifra da capogiro al bar
2 min

La conquista del titolo mondiale di Formula 1 da parte di Lando Norris è stata celebrata con una notte destinata a restare nella storia, tra entusiasmo, lusso e cifre record. Ad Abu Dhabi la festa del pilota britannico ha fatto registrare una bar bill complessiva di 114.000 euro. I festeggiamenti sono iniziati alle 21:00 al Pearls & Caviar dello Shangri-La Hotel, dove ad attendere Norris c’erano i familiari più stretti: genitori, fratello e la fidanzata Magui Corceiro. Il neo campione del mondo è però arrivato solo dopo l’una di notte, al termine degli impegni ufficiali post-gara, trovando il locale ormai in chiusura.

La festa fino al mattino

La serata si è quindi spostata all’Amber Lounge del W Hotel, uno dei luoghi simbolo dei party esclusivi del Gran Premio di Abu Dhabi. Qui la festa è entrata nel vivo, proseguendo dalle 1:00 alle 6:00 del mattino con la partecipazione di amici, colleghi e dell’intero McLaren Racing Team. Sui social sono circolati video e immagini della notte, accompagnati da brani iconici come “We Are The Champions” e “Sweet Caroline”. Lo stesso Norris ha commentato con ironia l’intensità dei festeggiamenti, pubblicando una foto con la frase: “A lifetime of work went into this hangover”. Il conto finale, pari a circa 100.000 sterline, ha attirato l’attenzione di media e tifosi. Una cifra considerata da molti il simbolo di una vittoria attesa e meritata, che non segna solo il trionfo personale di Norris, ma anche il ritorno della McLaren ai vertici della Formula 1 dopo anni di ricostruzione.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

