La F1 torna in Portogallo: Portimao nel calendario per il 2027 e il 2028

La Formula 1 ritornerà in Portogallo nel 2027 e nel 2028 . È stato reso ufficiale un accordo biennale con il governo portoghese per tornare a correre sull'Autódromo Internacional do Algarve, più comunemente noto come Portimão . Gli ultimi eventi di F1 si erano disputati nel 2020 e nel 2021, durante la pandemia di Covid-19, prima di uscire dal calendario. Non è stata ancora annunciata una data, ma si prevede che il nuovo Gran Premio del Portogallo sostituisca quello d'Olanda , che si svolge a fine agosto ed è destinato a uscire dal calendario dopo il 2026 .

La F1 torna a Portimao: nel 2021 Hamilton superò il record di Schumacher

Situato nell'idilliaca Algarve, la regione più meridionale del Portogallo, il circuito di 4,6 km offre ai piloti una sfida tecnica, con drammatici cambi di pendenza che culminano in una discesa verso l'ultima curva a destra che riporta al rettilineo dei box. Il Portogallo è legato da una grande storia con la Formula Uno, avendo ospitato il Gran Premio a Porto nel 1958, e le gare Monsanto ed Estoril nei 75 anni di storia di questo sport. Fu Senna a vincere il primo Gran Premio di Formula 1 all'Estoril nel 1985. Portimao è un luogo caro anche a Lewis Hamilton: proprio qui superò il record di vittorie di Michael Schumacher, ottenendo la sua 92esima vittoria nel 2021. A darne l'annuncio Stefano Domenicali, presidente e Ceo di Formula 1, che ha dichiarato: "Sono lieto di vedere Portimão tornare nel calendario di Formula 1 e che questo sport continui ad accendere la passione dei nostri incredibili tifosi portoghesi. Il circuito offre emozioni in pista dalla prima curva alla bandiera a scacchi, e la sua energia fa alzare i tifosi dai loro posti. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo insieme per garantire che Portimão torni in calendario con grande stile".