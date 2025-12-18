© Getty Images
Nuova Ferrari, debutto pubblico il 23 gennaio
Adesso c'è la data: ecco quando verrà svelata da Maranello la Rossa del 2026. Vasseur: «Come tutti saremo aggressivi nella progettazione»
La Ferrari ha scelto il 23 gennaio come data per lanciare la Rossa del 2026: la macchina verrà presentata e poi lo shakedown sarà pubblico, con la monoposto brevemente in pista. «Come tutti saremo aggressivi nella progettazione – ha detto il team principal Fred Vasseur – e la monteremo solo il giorno prima. Poi saranno fondamentali le curve di apprendimento e di sviluppo».© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Formula 1
Successivamente la monoposto partirà per Barcellona dove (come ogni altro team) potrà girare per tre giorni nei test a porte chiuse del 26-30 gennaio, quindi si proseguirà in Bahrain l’11-13 febbraio e il 18-20 febbraio, sempre con una sola vettura. Da quasi vent’anni la Formula 1 non godeva di nove giorni di collaudi pre-mondiali.
Successivamente la monoposto partirà per Barcellona dove (come ogni altro team) potrà girare per tre giorni nei test a porte chiuse del 26-30 gennaio, quindi si proseguirà in Bahrain l’11-13 febbraio e il 18-20 febbraio, sempre con una sola vettura. Da quasi vent’anni la Formula 1 non godeva di nove giorni di collaudi pre-mondiali.